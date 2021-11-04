BİM, ŞOK, A101, Hakmar, Migros, Happy Center gibi market zincirlerinde de yer alan Ayçiçek yağının fiyatı merak konusu oldu. Haberimizde marketlerdeki yağ fiyatlarını karşılaştırarak "Güncel Ayçiçek yağı fiyatları 2022 | En ucuz Ayçiçek yağı hangi markette satılıyor 2022? A101, ŞOK, BİM, Migros, Happy Center..." sorularına yanıt verdik.

GÜNCEL AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI 2022 | EN UCUZ AYÇİÇEK YAĞI HANGİ MARKETTE SATILIYOR 2022? A101, ŞOK, BİM, MİGROS, HAPPY CENTER...

Ayçiçek yağının genel olarak 4 Lt. fiyatlar 90 ila 170 TL arasında marka isimlerine farklılık gösterebiliyor.

Ayçiçek yağının genel olarak 5 Lt. fiyatlar 140 ila 200 TL arasında marka isimlerine farklılık gösterebiliyor.

Ayçiçek yağının genel olarak 10 Lt. fiyatlar 310 ila 450 TL arasında marka isimlerine farklılık gösterebiliyor.

EN UCUZ AYÇİÇEK YAĞI HANGİ MARKETTE SATILIYOR 2022?

ŞOK

Ayçiçek yağları marketlere göre fiyat farklılıkları gösterebilir ancak, en büyük fiyat farkı marka isimlerinde görünüyor. Sizler için marketlerde yer alan Ayçiçek yağlarının fiyatlarını araştırdık.

• Evin 5 litre ayçiçek yağı 128,95 Türk lirası

• Evin 2 litre ayçiçek yağı 54,95 Türk lirası

• Evin 1 litre ayçiçek yağı 28,95 Türk lirası

A101

• Yudum Bitkisel Sıvı Yağ Omega 3 litre 79,40 Türk lirası

• Yudum Ayçiçek Yağı 3 litre 65,40 Türk lirası

• Sırma Ayçiçek Yağı 4 litre 79,95 Türk lirası

• Sırma Ayçiçek Yağı 4 litre 74,90 Türk lirası

• Biryağ Ayçiçek Yağı Pet 5 litre 134,90 Türk lirası

• Biryağ Ayçiçek Yağı 2 litre 63,00 Türk lirası

• Vera 1 litre ayçiçek yağı 25,90 Türk lirası

• Vera 2 litre ayçiçek yağı 49,90 Türk lirası

• Vera 4 litre ayçiçek yağı 72,95 Türk lirası

• Vera 5 litre ayçiçek yağı 109,90 Türk lirası

BİM

BİM marketlerinde Biryağ marka isimli Ayçiçek Yağı 5 lt fiyatı: 134,99TL

BİM marketlerinde Sole marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 45,90

Sole 5 litre ayçiçek yağı 109,90 Türk lirası

Sole 2 litre ayçiçek yağı 45,90 Türk lirası

Sole 1 litre ayçiçek yağı 23,90 Türk lirası

HAPPY CENTER

Happy Center marketlerinde Biryağ marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 31,95 TL

Happy Center marketlerinde Biryağ marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 63,95 TL

Happy Center marketlerinde Yudum marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 34,95 TL

Happy Center marketlerinde Yudum marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 67,95 TL

Happy Center marketlerinde Yudum marka isimli kızartma ustası Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 22,90 TL

Happy Center marketlerinde Komili marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 32,95 TL

Happy Center marketlerinde Komili marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 64,95 TL

Happy Center marketlerinde Torku marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 17,95 TL

Happy Center marketlerinde Torku marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 34,95 TL

Happy Center marketlerinde Tarım Kredi Y. marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 10,95 TL

Happy Center marketlerinde Tarım Kredi Y. marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 19,95 TL

Happy Center marketlerinde Happy Sweet marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 28,95 TL

Happy Center marketlerinde Happy Sweet marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 56,95 TL

MİGROS

Migros marketlerinde Orkide marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 35,44 TL

Migros marketlerinde Orkide marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 64,06 TL

Migros marketlerinde Yudum marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 37,31 TL

Migros marketlerinde Yudum marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 64,43 TL

Migros marketlerinde Komili marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 35,44 TL

Migros marketlerinde Komili marka isimli Ayçiçek Yağı 2 lt fiyatı: 64,43 TL

Migros marketlerinde Migros marka isimli Ayçiçek Yağı 1 lt fiyatı: 27,02 TL