Günde 1 fincandan fazlası zarar! Yeşil çay tüketimini bu bilgilerden sonra azaltmaya çalışın!
Günde 1 fincandan fazlası zarar! Yeşil çay tüketimini bu bilgilerden sonra azaltmaya çalışın!
Tüketilmesi en sağlıklı ve faydalı olan çaylardan birisi olan yeşil çay, özellikle formun korumak isteyenlerin olmazsa olmazı. Fayda sağlaması kadar düzensiz ve fazla tüketimde mide sorunları, karaciğer hastalıkları, kemik hastalığı gibi ciddi sorunlara neden olabiliyor. Yeşil çayın fazla tüketiminde vücuda etki edebilecek bazı sorunlar...