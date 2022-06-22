Günde 1 fincandan fazlası zarar! Yeşil çay tüketimini bu bilgilerden sonra azaltmaya çalışın! Tüketilmesi en sağlıklı ve faydalı olan çaylardan birisi olan yeşil çay, özellikle formun korumak isteyenlerin olmazsa olmazı. Fayda sağlaması kadar düzensiz ve fazla tüketimde mide sorunları, karaciğer hastalıkları, kemik hastalığı gibi ciddi sorunlara neden olabiliyor. Yeşil çayın fazla tüketiminde vücuda etki edebilecek bazı sorunlar...

1 9 MİDE SORUNLARI Yeşil çay midede asit miktarını artırabilecek tanenler içerdiğinden fazla tüketimde mide yanması, mide ekşimesi, mide krampları, kabızlık gibi sorunlara neden olabilir. İçeriğindeki kafein kolon kaslarının daha sık kasılmaya ve serbest bırakmaya etki edeceğinden ishale de etki edebilir. Bu sorunlardan kaçınmak için sabahları aç karna yeşil çay tüketmek yerine yemeklerden sonra tüketilebilir.