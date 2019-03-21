Günde 25 Litre su içiyor! Akıl almaz olay hayret ettirdi

Show TV'de Zahide Yetiş'le programına katılan su içme hastalığına yakalanan Necla Teyze'nin hikayesi sosyal medyada gündem oldu.

"EVİN HER YERİ SU ŞİŞESİ DOLDU"

Hayat hikayesini anlatan Necla Teyze, "66 yaşındayım ve durmadan günde 25 litre su içiyorum. 2009 yılında su içme hastalığına yakalandım. 10 yıldır durmadan su içiyorum. Başka hiçbir şey yapamıyorum. Gerçekten kötü durumdayım. Evin her yeri su şişesiyle doldu. 10 yıldır gitmediğimiz doktor kalmadı. Doktorlarda bu duruma bir çare bulamıyorlar. Sürekli su içtiğim için tuvalete gitme konusu da benim için büyük bir sıkıntı haline geliyor. Su içmekten günlük rutin işlerimi yapamaz hala geldim." ifadelerini kullandı.

"ALLAH ŞİFA VERSİN GERÇEKTEN ZOR BİR DURUM"

66 yaşındaki Necla Teyzenin su içme hastalığı sosyal medyada da gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kadının haline gerçekten çok üzüldüm." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Allah şifa versin gerçekten zor bir durum." yorumunu yaptı.