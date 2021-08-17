Gündeme bomba gibi düştü! Türk pop müziğinin sevilen isimleri İrem Derici ve Cem Belevi aşk mı yaşıyor?

Türk pop müziğinin sevilen iki ismi İrem Derici ve Cem Belevi'nin aşk yaşadıkları iddia edildi. Sık sık birlikte objektiflere yakalanan ve her fırsatta arkadaş olduklarını söyleyen ikilinin, ilişkilerini gizlediği ve Bodrum’da birlikte tatil yaptıkları öğrenildi.

"SEVDİĞİM BİR ARKADAŞIM"

34 yaşındaki Cem Belevi'nin, 2019 yılında hayatını birleştirdiği Avukat Ömer Gezen'den geçtiğimiz mart ayında ayrılan Bircan Bali ile yakınlaştığı söylenmiş ancak Belevi bu iddiayı da yalanlayarak, "Çeşme'de denk geldik sohbet ettik Bircan Bali ile. İrem gibi o da sevdiğim tanıdığım bir arkadaşım." demişti.

Zehra Yılmaz ile evliliğin eşiğinden dönen şarkıcı Cem Belevi ile İrem Derici geçtiğimiz günlerde Tan Taşçı’nın konserinde de birlikte görüntülenmişti.

Öte yandan İrem Derici’nin Instagram hesabından paylaştığı siyah mayolu fotoğrafına, Cem Belevi’nin yoruma alev emojisi atması da dikkatlerden kaçmadı.

İkiliden henüz bir açıklama gelmese de ilişki yaşadıkları ve herkesten gizledikleri gündemde.