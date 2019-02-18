Suriyelilerin üniversiteye sınavsız alınması iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kulaktan kulağa yayılan iddia şu ki; Suriyeli öğrenciler Türkiye'de üniversite sınavına tabi tutulmadan istedikleri üniversitenin, istedikleri bölümüne geçiş hakları var. Peki Suriyeliler üniversiteye sınavsız mı alınıyor? Suriyeliler üniversiteye nasıl giriyor? YÖK Suriyelilerin üniversiteye sınavsız alınması hakkında ne dedi? İşte merak edilen cevabı haberimizde...

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden Türkiye'de istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklamasının olmadığı, bundan sonra da olmasının mümkün olmayacağı bildirildi.

SURİYELİLER ÜNİVERSİTEYE SINAVSIZ MI ALINIYOR?

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarından, "YÖK'ün, Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava tabi tutulmadan Türkiye'de istedikleri üniversiteye girebilecekleri şeklinde bir açıklama yaptığı" yönünde, tamamen gerçek dışı bilgiler içeren ve vatandaşları maksatlı bir şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımlarda bulunulduğu aktarıldı.

SURİYELİLER ÜNİVERSİTEYE NASIL GİRİYOR?

"Bu paylaşımlar mevcut durumu yansıtmamakta olup, YÖK'ün Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden ülkemizde istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklaması olmamıştır, bundan sonra da olması mümkün değildir. Bu tür siyasi maksatlı, gerçeği yansıtmayan haber veya sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini, YÖK’ün sadece resmi kanalları vasıtasıyla yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz."