Gündüz vakti herkesin içinde deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler! İspanya'da bir çift, gündüz saatlerinde deniz fenerinin üzerinde seks yaptı. O anlar vatandaşlar tarafından anbean kameralara yansıdı.

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Mide bulandıran olay, İspanya'nın Balear Adaları'nda bulunan İbiza'da yaşandı. İbiza sakinleri sansasyonel manzaraya şahitlik ettiler. Ada girişinde bulunan deniz fenerinin etrafında tekneyle dolaşan balıkçılar, bir çiftin fener üstünde ilişkiye girdiğini gördü. Yaşanılan anları ölümsüzleştirmek isteyen balıkçılar ellerine kameraları alıp, çifti kayda aldı. Gördükleri bu görüntüden oldukça rahatsızlık duyan ada sakinleri, polise durumu bildirdi. CEZA ALACAKLAR Adanın yerel yasalarına göre; halka açık mekanlarda cinsel ilişkiye girmek yasak. Bu sebeple haklarında şikayet bulunan çift, kimliklerinin tespit edilir edilmez para cezasına çarptırılacaklar. ibizacinsel ilişkicinsellik