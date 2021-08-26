 Güne düşüşle başlayan dolar ve yükselişe geçti! İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak olan enflasyon verilerine odaklanırken döviz kurları 26 Ağustos 2021 Perşembe gününe bir önceki güne göre düşüşle başladı. Ancak kurlar saatlerde ilerledikçe yükseliş ivmesine girdi. Bu kapsamda son durumu merak edenler dolar- euro kuru bugün ne kadar, kaç para? 26 Ağustos 2021 Perşembe dolar kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları haberimizde...

Piyasalarda bugün açıklanacak veriler şöyle:

14.30 Avro Bölgesi, ECB toplantı tutanakları

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA? 26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE DOLAR KAÇ TL ?

Dolar kuru 26 Ağustos 2021 Perşembe gününde serbest piyasada açılışta 8,3800 TL'den alınıyor, 8,3820 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 9,8840 TL'den alınıyor, 9,8860 TL'den satılıyor.

Öte yandan 25 Ağustos Çarşamba günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 8,3890 TL , euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 9,8620 TL olarak kayıtlara geçti.

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26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

26 Ağustos 2021 Perşembe gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.57 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,3879 8,3939 Avro 9,8857 9,8899 Sterlin 11,5458 11,5556 İsviçre Frangı 9,1580 9,1642 Japon Yeni 0,07650 0,0762 S. Arabistan Riyali 2,2298 2,2410

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)