Güner Özkul kimdir? Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, Hülya Koçyiğit’in “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu. Özkul, babası ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul 2018 yılında hayatını kaybetmişti. Başarılı oyuncunun kızı Güner Özkul, çocukluğunu ve babasıyla olan anılarını anlattı.

Hülya Koçyiğit’in “Gerçek hayatta Münir Özkul nasıl bir babaydı?” sorusuna Güner Özkul, babasının ablası ve abisiyle vakit geçirmek için pek zamanı olmadığını, hareketli bir yaşamı olduğunu ama kendisi büyürken baba kız baş başa çok zaman geçirdiklerini söyledi. Babasının kendisine cesaret verdiğini söyleyen Özkul, “Çok yüreklendiren bir insandı yani bir şeyi beceremediğiniz zaman, eleştirir ama ‘Bir adım daha iyisini nasıl yaparsın?’ sorusunu sorardı” dedi.

"OYUNCU OLMAMI İSTEMEDİ"

Babasının kendisinin oyuncu olmasını istemediğini söyleyen Güner Özkul, akademiye gitmek istediğini ve Münir Özkul’un da kendisini bu konuda desteklediğini belirtti. Özkul, “Biz çok farklı bir tedrisatta yetiştik. Kes yapıştır, elinle boya, illüstrasyon yap... Bu benim adapte olamadığım bir dönemdi. İşin ucunu bıraktım. Tiyatroda, dizilerde oynadım” diyerek oyunculuk hayatına geçiş sürecini anlattı.

Güner Özkul, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden olan kavuğun yeni sahibi Şevket Çoruh hakkında da konuştu: “Burada sadece oyunculuk becerisinin ötesinde istihdam yaratmak da var anladığım kadarıyla. Hani babamın da tiyatrosu olmuş, Ferhan (Şensoy) Abi de senelerce orta oyuncuları ayakta tuttu. Rasim (Öztekin) Abi ona o kadar sene yardım etti, birbirlerine dayanak oldular. Sadece bir şahıs değil de kendi bünyesinde bir kurum oluşturabilmiş olması hasebiyle Şevket Çoruh’un doğru bir isim olduğunu düşünüyorum.”

GÜNER ÖZKUL KİMDİR?

1 Şubat 1966 İstanbul'da doğdu. Oyuncu ve sunucu. Bir süre CNN Türk'teki Afiş adlı kültür sanat programını sunmuş, film ve dizilerde rol almıştır. Suna Selen ile Münir Özkul'un kızıdır.

1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında, aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversitenin sinema televizyon bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.

Bir süre grafikerlik ve daha sonra mankenlik yaptı. Tümay Özokur Film Reklam ajansına bağlıdır. Seslendirme de yapmaktadır.

Vajina Monologları oyununda rol aldı.

Annesinin Güner Sümer'le yaptığı evlilikten olan kardeşi Sinan Sümer de oyunculuk yapmaktadır.

Oynadığı Filmler ve TV Dizileri

Adem'in Trenleri (Hamiyet) - 2007

Eve Giden Yol 1914 (Aliye) - 2006

Zümrüt (TV) (Aylin) - 2004

Yağmur Zamanı (TV) - 2004

Zalim - 2003

Neredesin Firuze (Neval Hemşire) - 2003

Azad (TV) - 2002

Şellale (Azgın Anne) - 2001

Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey - 1995

Ay Hikayeleri

Sarı Tebessüm - 1992

Leyleğin Getirdiği - 1992

İbiş'in Rüyası - 1979