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  3. Güneşin Kızları buluştu! Hande Erçel ve Burcu Özberk'i bir arada gören hayranları heyecanlandı! Birlikte proje mi geliyor?

Güneşin Kızları buluştu! Hande Erçel ve Burcu Özberk'i bir arada gören hayranları heyecanlandı! Birlikte proje mi geliyor?

Önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenen Hande Erçel ve Burcu Özberk hayranlarını heyecanlandırdı. Geçtiğimiz günlerde stüdyoya girmesiyle birlikte ters köşe yapan Erçel, “Özel bir sürpriz var zaten yakında duyarsınız. İnşallah güzel tepkiler alırım” dedi.

2015 yılında yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde iki kardeşi canlandıran başarılı oyuncular Hande Erçel ve Burcu Özberk o zamandan beri sıkı dostluklarıyla dikkat çekiyor.

"YAKINDA DUYARSINIZ"

Dizi bitse de arkadaşlıkları yıllardır devam eden ikili geçtiğimiz akşam Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde stüdyodan paylaşım yapan Hande Erçel, “Özel bir sürpriz var zaten yakında duyarsınız. İnşallah güzel tepkiler alırım” dedi.

Güneşin Kızları buluştu! Hande Erçel ve Burcu Özberk'i bir arada gören hayranları heyecanlandı! Birlikte proje mi geliyor?

"NEDEN OLMASIN"

Kerem Bürsin’in “Çocuk istiyorum” açıklamalarıyla ilgili konuşan Hande Erçel, “Her şeyin bir zamanı var inşallah öyle bir şey kısmet olursa neden olmasın” dedi.

Güneşin Kızları buluştu! Hande Erçel ve Burcu Özberk'i bir arada gören hayranları heyecanlandı! Birlikte proje mi geliyor?

Hande Erçel, “Kerem Beyden bir evlilik teklifi bekliyor musunuz?” sorusuna “Yok beklemiyorum. Her şeyin güzel bir zamanı var. Gelirse o zaman neden olmasın” dedi.

Güneşin Kızları buluştu! Hande Erçel ve Burcu Özberk'i bir arada gören hayranları heyecanlandı! Birlikte proje mi geliyor?

Öte yandan Burcu Özberk FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veriyor.

Güneşin Kızları buluştu! Hande Erçel ve Burcu Özberk'i bir arada gören hayranları heyecanlandı! Birlikte proje mi geliyor?

Geçmişte iki kardeşi canlandıran güzel oyuncuların ilerleyen zamanlarda tekrar aynı projede buluşup buluşmayacağı ise merak ediliyor...

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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