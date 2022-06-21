Güneşin yakıcı etkisine doğal çözüm! Aloe vera cildi nemlendiriyor, koruyor... Kış aylarında olduğu gibi yaz aylarında da korunmasının oldukça güç olduğu deri, bakımı yapılmadığı taktirde kızarıklara, kaşıntıya, tahrişe neden olabiliyor. Maruz kalınan bu durumu en aza indirmek için hemen hemen her yok denenmektedir. Aloe vera bitkisi de hem doğal hem de ulaşılabilir olması nedeni ile bu etkiye yardımcı olabilecek iyi bir bitki!

1 8 Aloe vera, güneşin yakıcı etkisini azaltmada, cildin yenilenmesine ve nemlenmesine yardımcı olmada, yaz mevsimde ortaya çıkan sinek ve böcek ısırıklarına iyi gelmede etkilidir. Cilde uygulanacak olan aloe vera, kaşıntıyı, kızarıklığı, tahrişi iyileştirir, güneşin yakıcı etkilerini azaltabilir.