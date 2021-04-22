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  3. Güneşli havayı gören Bilecikliler sokağa akın etti: Koronavirüs unutuldu

Güneşli havayı gören Bilecikliler sokağa akın etti: Koronavirüs unutuldu

Bilecik'te havaların ısınmasıyla yazdan kalma havayı gören vatandaşlar çoluk çocuk parklara akın ederken, en çok yoğunluğunun ise Atatürk Parkı'nda yaşanması dikkat çekti.

Güneşli havayı gören Bilecikliler sokağa akın etti: Koronavirüs unutuldu

Koronavirüs vaka sayılarının hızla arttığı kentte havaların ısınmasıyla vatandaşlar soluğu park ve bahçelerde aldı. Hava sıcaklığının 18 dereceyi göstermesi üzerine Bilecikliler Atatürk Parkı'na akın ederken, aileler oturma yerlerde, çocuklar ise park alanında gönüllerince eğlendi. Parkın içinde bulunan Atatürk ve hayvan heykelleri ile bol bol fotoğraf çektiren çocuklar, yazdan kalma günün tadını doyasıya yaşadı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Güneşli havayı gören Bilecikliler sokağa akın etti: Koronavirüs unutuldu

Güneşli havayı gören Bilecikliler sokağa akın etti: Koronavirüs unutuldu

Güneşli havayı gören Bilecikliler sokağa akın etti: Koronavirüs unutuldu

Güneşli havayı gören Bilecikliler sokağa akın etti: Koronavirüs unutuldu

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