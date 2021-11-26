Güney Afrika'da ortaya çıkan süper varyant hakkında rahatlatan açıklama! Aşıların koruma sağladığı düşünülüyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Delta varyantından daha bulaşıcı olduğu ve 32 mutasyona sahip olduğu ifade edilen B.1.1.529 varyantı panik yarattı. Söz konusu varyantın aşılar etkisiz hale getireceği endişesine karşı Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) tarafından gelen açıklama rahatlattı. Yapılan açıklamada, "süper varyant" olarak nitelendirilen B.1.1.529'la ilgili laboratuvar çalışmalarının sürdürüldüğü ve sonuçların izlenmesi için gerçek zamanlı bir sistem kurma çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

AŞILAR HALA ETKİLİ

Çalışmalardan edinilen sonuçlara göre aşıların Kovid-19'a karşı hastaneye yatışları ve ölümlere karşı yüksek düzeyde koruma sağladığı sonucuna varıldı. Ayrıca süper varyantın Delta ve Beta varyantlarıyla farklı bir mutasyon sürecinden geçmesine rağmen B.1.1.529'un diğer varyantlarla benzer semptomlara sahip olduğu kaydedildi.

SÜPER VARYANT NEDİR?

Bilim insanları dün Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un yeni varyantının görüldüğünü duyurmuştu.

Kovid-19'un çok sayıda mutasyona uğramış söz konusu yeni varyantına Güney Afrika'nın komşu ülkesi Botsvana'da da rastlanmıştı.

Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide de görülen ve "süper varyant" olarak nitelendirilen türün 32 mutasyona sahip olduğu ifade ediliyor. Söz konusu mutasyon İsrail'de de tespit edildi. Güney Afrika'da yaşanan vaka artışının söz konusu varyant nedeniyle arttığı düşünülüyor.