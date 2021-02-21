Güney Kore'de akılalmaz olay! 30 yıl önce ölmüş annesini çatı katındaki varilde saklamış!

Güney Kore'de 80'li yaşlarda olduğu bilinen adamın evinin çatısındaki varilin içinde annesinin cesedi bulundu. 30 yıl önce ölen annesini "Annemi çok sevdiğim için ondan ayrılamadım" gerekçesiyle varile koyup sakladığını ifade etti..

Yonhap Haber Ajansı'nın emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, 10 Şubat'ta başkent Seul'ün Dongdaemun semtindeki bir eve giden temizlik şirketi çalışanları evin çatısında plastik varil buldu.

Temizlikçiler varilin kapağını açtığında beyaz kumaşa sarılmış ceset ile karşı karşıya kalınca çok geçmeden güvenlik görevlilerine durumu bildirdi.

Ev sahibinin olaya ilişkin soruşturma açan yetkililere ifadesi, "Cansız bedenin yaklaşık 30 yıl önce ölen annesine ait olduğu ve onu çok sevdiği için ayrılamadığı" şeklinde oldu.

DEMANS SEBEBİYLE BİR SÜREDİR HUZUR EVİNDE KALIYORMUŞ

Annesini 30 yıl boyunca evinin çatısındaki varilde saklayan adamın demans hastalığı nedeniyle bir süredir huzurevinde kaldığı, yakınları aracılığıyla edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Yetkililer, ebeveyn-çocuk ilişkisinin kanıtlanması için cansız bedene DNA testi yapılacağını ifade etti.

DEMANS HASTALIĞI NEDİR?

Demans, ilerleyici ve ölümcül olan bir hastalıktır. Demans hastalığına yakalanan kişilerin günlük yaşamlarında ilerleyici gerileme, isimleri unutma, sözcükleri zihinde toparlayamama, davranış bozuklukları gibi belirtiler görülür. Yaşlılarda sıklıkla görülen demans, bunama hastalığı olarak da bilinir.

Demans hastalığının erken, orta ve ileri olmak üzere üç evresi bulunmaktadır. Erken evrede unutkanlık, kişilik değişikliği, eşyaları kaybetme; orta evrede bellek kaybında artış, iletişim zorluğu, hayal görme ve ileri evrede ise idrar-dışkı kaçırma, yutma fonksiyonlarını kaybetme durumları meydana gelir.