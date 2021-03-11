Huzurevindeki taciz iddiasına soruşturma başlatıldı!84 yaşındaki kadının karnından ameliyatla 20 santimetrelik tümör alındıAhen isminin anlamı nedir, Ahen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika| Lavrov duyurdu! Türkiye, Rusya ve Katar, Suriye için anlaştıAdın isminin anlamı nedir, Adın ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Faki isminin anlamı nedir, Faki ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika...Sincar'da Irak ordusu ile PKK arasında çatışmaHaluk Levent ve kızının keyifsiz görüntüleri, "Aramız biraz limoni"Japonların bu besin sayesinde uzun yaşadığı ortaya çıktı! İşte o besinin faydalarıAdim isminin anlamı nedir, Adim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Güney Kore'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Güney Kore'nın Bayrağı Nasıldır?

Güney Kore'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Güney Kore'nın Bayrağı Nasıldır?

Güney Kore'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Güney Kore'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Güney Kore hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Güney Kore'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Güney Kore'nın Bayrağı Nasıldır?

Güney Kore, resmî adıyla Kore Cumhuriyeti, bazen sırf Kore, Doğu Asya'da Kore Yarımadası'nın güney kısmını oluşturan ve Kuzey Kore ile kara sınırını paylaşan, Doğu Asya’daki bir ülkedir.

Güney Kore'nın Başkenti?

“Seul” şehri Güney Kore'nın başkentidir.

Güney Kore'nın Para Birimi Nedir?

“Won”Güney Kore'nın para birimidir.

Güney Kore'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Güney Kore'nın telefon alan kodu : + 82

Güney Kore'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Güney Kore'nın Bayrağı Nasıldır?

Güney Kore'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Güney Kore

Güney Kore'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Seul

Güney Kore'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

South Korea

Güney Kore'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Güney Kore'nın Bayrağı Nasıldır?

Güney Kore'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Seoul

Güney Kore'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Seoul

Güney Kore'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Hanguk GK’de

Güney Kore'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Güney Kore'nın Bayrağı Nasıldır?

Güney Kore'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Korece (Hangul/Hanja)

Güney Kore'nın Bayrağı Nasıldır?

Güney Kore'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Güney Kore'nın Bayrağı Nasıldır?

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT