Güney Kore'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Güney Kore'nın Bayrağı Nasıldır?
Güney Kore'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Güney Kore'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Güney Kore hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Güney Kore, resmî adıyla Kore Cumhuriyeti, bazen sırf Kore, Doğu Asya'da Kore Yarımadası'nın güney kısmını oluşturan ve Kuzey Kore ile kara sınırını paylaşan, Doğu Asya’daki bir ülkedir.
Güney Kore'nın Başkenti?
“Seul” şehri Güney Kore'nın başkentidir.
Güney Kore'nın Para Birimi Nedir?
“Won”Güney Kore'nın para birimidir.
Güney Kore'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Güney Kore'nın telefon alan kodu : + 82
Güney Kore'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Güney Kore
Güney Kore'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Seul
Güney Kore'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
South Korea
Güney Kore'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Seoul
Güney Kore'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Seoul
Güney Kore'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Hanguk GK’de
Güney Kore'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Korece (Hangul/Hanja)