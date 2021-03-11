Güney Kore'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Güney Kore'nın Bayrağı Nasıldır? Güney Kore'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Güney Kore'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Güney Kore hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

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Güney Kore, resmî adıyla Kore Cumhuriyeti, bazen sırf Kore, Doğu Asya'da Kore Yarımadası'nın güney kısmını oluşturan ve Kuzey Kore ile kara sınırını paylaşan, Doğu Asya’daki bir ülkedir. Güney Kore'nın Başkenti? “Seul” şehri Güney Kore'nın başkentidir. Güney Kore'nın Para Birimi Nedir? “Won”Güney Kore'nın para birimidir. Güney Kore'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır? Güney Kore'nın telefon alan kodu : + 82 Güney Kore'nın Türkçe Ülke Telaffuzu Güney Kore Güney Kore'nın Türkçe Başkent Telaffuzu Seul Güney Kore'nın İngilizce Ülke Telaffuzu South Korea Güney Kore'nın İngilizce Başkent Telaffuzu Seoul Güney Kore'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu Seoul Güney Kore'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi Hanguk GK’de Güney Kore'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler Korece (Hangul/Hanja) Güney Kore'nın Bayrağı Nasıldır? Bölge Gündem nedir