Güney Sudan'da aşı skandalı! Son kullanma tarihleri geçti 59 bin doz aşı çöp oldu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede endişe yaratan konulardan bir tanesi de ekonomik sıkıntı içinde olan ülkelerin aşıya ulaşma problemi. Sırf bu yüzden bilim insanları salgının kontrol altına alınmasının yıllar sürebileceğine dikkat çekerken Afrika Birliği'nin Güney Sudan'a bağışladığı 59 bin doz AstraZeneca aşısının kullanım süresinin dolduğu bildirildi.

KULLANIM SÜRESİ 13 NİSAN'DA DOLDU

Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı Yöneticisi George Auzenio Legge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşıların 13 Nisan'da kullanım süresinin dolduğunu ve bu yüzden kullanılmayacağını söyledi.

Afrika Birliği, bir telekomünikasyon şirketiyle iş birliği halinde ülkeye 59 bin doz aşı göndermişti.

VAKA SAYISI 10 BİNDEN FAZLA

Toplu aşılamaya 6 Nisan'da başlayan Güney Sudan, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla 132 bin doz aşı aldı.

10 binden fazla vakanın görüldüğü ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 114 oldu.