Güney Sudan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Güney Sudan'ın Bayrağı Nasıldır?

Güney Sudan Cumhuriyeti, Yukarı Nil nehri havzasında yer alan bir Orta Afrika ülkesidir. Doğusunda Etiyopya, kuzeyinde Sudan, güneyinde Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda, batısında ise Orta Afrika Cumhuriyeti ile komşu olan bir ülkedir.

Güney Sudan'ın Başkenti?

“Cuba” şehri Güney Sudan'ın başkentidir.

Güney Sudan'ın Para Birimi Nedir?

“Güney Sudan Lirası”Güney Sudan'ın para birimidir.

Güney Sudan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Güney Sudan'ın telefon alan kodu : + 211

Güney Sudan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Güney Sudan

Güney Sudan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Cuba

Güney Sudan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

South Sudan

Güney Sudan'ınİngilizce Başkent Telaffuzu

Juba

Güney Sudan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Juba

Güney Sudan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

South Sudan

Güney Sudan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Güney Sudan'ın Bayrağı Nasıldır?