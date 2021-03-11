Güney Sudan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Güney Sudan'ın Bayrağı Nasıldır?
Güney Sudan'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Güney Sudan'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Güney Sudan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Güney Sudan Cumhuriyeti, Yukarı Nil nehri havzasında yer alan bir Orta Afrika ülkesidir. Doğusunda Etiyopya, kuzeyinde Sudan, güneyinde Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda, batısında ise Orta Afrika Cumhuriyeti ile komşu olan bir ülkedir.
Güney Sudan'ın Başkenti?
“Cuba” şehri Güney Sudan'ın başkentidir.
Güney Sudan'ın Para Birimi Nedir?
“Güney Sudan Lirası”Güney Sudan'ın para birimidir.
Güney Sudan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Güney Sudan'ın telefon alan kodu : + 211
Güney Sudan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Güney Sudan
Güney Sudan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Cuba
Güney Sudan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
South Sudan
Güney Sudan'ınİngilizce Başkent Telaffuzu
Juba
Güney Sudan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Juba
Güney Sudan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
South Sudan
Güney Sudan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce