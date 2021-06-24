Güngören Belediyesi zabıta alımı 2021| Güngören Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

Güngören Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere Zabıta memuru alımı yapılacak. Başvuru şekli ve başvuru şartları belli oldu. Başvuruda bulunacak adaylar uygulamalı ve sözlü sınava katılacak. Ardından da geçerli şartlara sahip adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını tamamlayabilecekler. Peki başvurular nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar.

GÜNGÖREN BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular 26 Temmuz 2021-29 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.

GÜNGÖREN BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Güngören Belediyesi Zabıta memuru alımı için başvurular 29 Temmuz saat 16:00’ya kadar şahsen başvuru belgeleri ile birlikte belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılacak.

Uygulamalı ve sözlü sınava katılabilmek için adaylara boy ve kilo ölçümü yapılacak. Daha sonra geçerli şartlara sahip adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını tamamlayabilecekler.

Güngören Belediyesi KPSS'den en az 70 puanla zabıta memuru alıyor. Güngören Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.

GÜNGÖREN BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekiyor;



a. Türk vatandaşı olmak.



b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.



c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.



d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.



e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak.



f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.



BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI



a. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.



b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.



c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.



d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.



e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,



f. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında adaylardan Başvuru Formu (Kurumdan veya Belediyenin internet sayfasından (www.gungoren.bel.tr) istenecek.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecek;

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir)

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediye tarafından tasdik edilebilir),

- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)