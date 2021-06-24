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  3. Güngören Belediyesi zabıta alımı 2021| Güngören Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

Güngören Belediyesi zabıta alımı 2021| Güngören Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

Güngören Belediyesi zabıta memuru alımı için ilan açtı. Boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak. Başvurularda KPSS'den en az 70 puan alma şartı koşuldu. 29 Temmuz'da sona erecek zabıta alımlarında başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru şartları merak ediliyor. İşte Güngören Belediyesi zabıta memuru alımı hakkında bilgiler.

Güngören Belediyesi zabıta alımı 2021| Güngören Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

Güngören Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere Zabıta memuru alımı yapılacak. Başvuru şekli ve başvuru şartları belli oldu. Başvuruda bulunacak adaylar uygulamalı ve sözlü sınava katılacak. Ardından da geçerli şartlara sahip adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını tamamlayabilecekler. Peki başvurular nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar.

GÜNGÖREN BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular 26 Temmuz 2021-29 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. 

GÜNGÖREN BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

Güngören Belediyesi Zabıta memuru alımı için başvurular 29 Temmuz saat 16:00’ya kadar şahsen başvuru belgeleri ile birlikte belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılacak.

Uygulamalı ve sözlü sınava katılabilmek için adaylara boy ve kilo ölçümü yapılacak. Daha sonra geçerli şartlara sahip adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını tamamlayabilecekler.

Güngören Belediyesi KPSS'den en az 70 puanla zabıta memuru alıyor. Güngören  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa  tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  hükümlerine  göre  aşağıda  unvanı, sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak. 

Güngören Belediyesi zabıta alımı 2021| Güngören Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

GÜNGÖREN BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekiyor;
 
a. Türk vatandaşı olmak.
 
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 
d.  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 
e.   Görevini   devamlı   yapmasına   engel   olabilecek   akıl   hastalığı   ve   bedensel   engeli bulunmamak.
 
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
 
a.  İlan  edilen  unvanlar  için  son  olarak  mezun  olunan  okul  itibari  ile  öğrenim  şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 
b.   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 
c.  657  sayılı  Kanunun  48  inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  şartların  yanı  sıra Belediye  Zabıta  Yönetmeliğinin  13/A  maddesinde  yer  alan  özel  şartlara  göre  zabıta  memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak  kaydıyla  erkeklerde  en  az  1.67  metre,  kadınlarda  en  az  1.60  metre  boyunda  olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 
e.  13.10.1983 tarihli  ve  2918 sayılı  Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 
f. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

Güngören Belediyesi zabıta alımı 2021| Güngören Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

Başvuru sırasında adaylardan Başvuru Formu (Kurumdan veya Belediyenin internet sayfasından (www.gungoren.bel.tr) istenecek.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecek;

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

- Diploma veya  mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir) 

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediye tarafından tasdik edilebilir),

- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir), 

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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