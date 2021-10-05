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  3. Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi! Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı seferleri bir süre yapılamadı

Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi! Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı seferleri bir süre yapılamadı

Güngören'de sabah saatlerinde hareket halindeki servis minibüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle birlikte bariyerlere çarparak tramvay yoluna devrildi. Kazanın ardından şoför yara almazken, Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı seferlerinde aksamalar gerçekleşti.

Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi! Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı seferleri bir süre yapılamadı

Güngören, Akıncılar Mahallesinde saat 06.00 sıralarında meydana gelen kazada Engin Arslan'ın kullandığı 34 LGB 776 plakalı servis minibüsü Abdi İpekçi Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon kontrolünü kaybetti.

Sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği servis minibüsünde yolcu bulunmuyordu. Minibüs yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarparak tramvay yoluna sürüklendi.

Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi! Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı seferleri bir süre yapılamadı

Çevredeki vatandaşlar hem yardıma koştular hem de olayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbar ettiler. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri araç üzerinde incelemede bulundular. Yolun önlem amacıyla kapatıldığı kazada minibüs şoförü Engin Arslan kazayı yara almadan atlattı.

TRAMVAY SEFERLERİ BİR SÜRE GERÇEKLEŞEMEDİ

Gerçekleşen kaza sebebiyle Bağcılar-Kabataş Tramvay seferleri bir müddet askıya alındı. Görevliler, seferlerin Kabataş-Güngören istasyonları arasında gerçekleştirildiğini yolculara bildirdi. Minibüsün gerçekleştirdiği kaza nedeniyle Bağcılar yönüne giden tramvay seferleri Akıncı istasyonundan Bağcılar istikametine yapılamadı.

Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi! Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı seferleri bir süre yapılamadı

Tramvayı kullanmak isteyen vatandaşlar görevliler tarafından Güngören istasyonuna yönlendirildi. Servis minibüsünün kaldırılmasıyla birlikte seferler normal haline geldi.

Gerçekleşen kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

 

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