Günlerdir her yerde aranıyordu! Kayıp otizmli çocuğa ilişkin yeni gelişme

Olay, ,Avustralya’da Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde meydana geldi. 3 Eylül Cuma günü kayıplara karışan 3 yaşındaki Anthony 'AJ' Elfalak adlı Otizmli çocuk, 4 gün sonra bir ormanda sağ olarak bulundu.

3 yaşındaki engelli çocuk 4 gün sonra sağ olarak bulundu

Avustralya Yayın Kurumu’nun (ABC) haberine göre, eyaletin Hunter Valley bölgesinde ailesinin 263 hektarlık mülkünde 3geçtiğimiz Cuma günü kayıplara karıştı. Fakat kaçırıldığından da şüphelenilen Anthony 'AJ' Elfalak, dört gün sonra çalılıklarla kaplı engebeli arazide dere kenarında bulundu.

OTİZMLİ ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ailesi, NSW Polisi, Eyalet Acil Servisi ve itfaiye ekipleri de dahil olmak üzere yüzlerce gönüllü tarafından dört gün boyunca gerçekleştirilen aramanın ardından bulunan otizmli ve konuşma engelli çocuğun sağlığının iyi olduğu açıklandı.