Günlük burç yorumları 12 Ağustos 2022 Cuma | Koç önyargılarından kurtul! Başak kal ya da git!

Günlük burç yorumlarına göre 12 Ağustos 2022 Cuma gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 12 AĞUSTOS 2022 CUMA

Sevgili Koç; Bu cuma gününe yorgun başlasanız da ilerleyen saatlerde keyif verici gelişmeler yaşayacaksınız. Kafanızdaki olumsuzlukları bir kenara bırakmadığınız sürece küçük sorunları daha fazla büyüteceğinizi bilmelisiniz. Neler yapmak istediklerinize odaklanacağınız bir gündesiniz. Ancak kendinizi kötü hissettirecek düşüncelere kapılmamalısınız. Bugün, sevdiklerinizle vakit geçirebilir ve kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Aşk hayatınızda yapacağınız yeni başlangıçlarla güzel gelişmelere vesile olabilirsiniz. Önyargılarınızdan kurtulmanız gerekiyor.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 12 AĞUSTOS 2022 CUMA

Sevgili Boğa; Bu cuma, aile hayatınızı ilgilendiren gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Her konuda söz sahibi olmak istiyorsunuz ancak size söz verilmiyor gibi hissedebilirsiniz. Alınganlık yapmamanız gereken bir günde olduğunuzu bilmeli ve pozitif yaklaşımlar ortaya koymalısınız. Zaten gergin olan ortamı daha fazla germemeye özen gösterin. Etrafınızdaki kişileri dinlemeden ve tamamen anladığınızı düşünmeden tepki göstermemelisiniz. Herkesin farklı doğruları olduğunu kabullenmeniz gereken bir gündesiniz. Aşk hayatınızda, birlikte olduğunuz kişiyle eski sıcaklığı hissedemeyeceğiniz bir günde olsanız bile bunun geçici bir durum olduğunu bilmeli ve kendinizi üzmemelisiniz.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 12 AĞUSTOS 2022 CUMA

Sevgili İkizler; Bu cuma, keyif verici gelişmeler yaşayacaksınız. Sürekli olumsuz düşünmekten vazgeçtiğiniz an güzel durumlarla karşılaşacağınızı bilmeniz gerekiyor. Etrafınızda sahip olduklarıyla yetinmeyen kişiler olabilir. Bu kişilerin canınızı sıkacak davranışlarına maruz kalabilirsiniz. Duymazlıktan gelmeniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Aşk hayatınızda daha sakin olmanız gereken bir gündesiniz. Söylenileni yanlış anlamamak için çok daha dikkatli olmalısınız. Bir anlık öfkeyle kalp kırmamaya dikkat edin. Sakin bir cuma günü geçirmek istiyorsanız huzursuzluk yaratacak insanlardan uzak durun.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 12 AĞUSTOS 2022 CUMA

Sevgili Yengeç; Bu cuma, kendinizi fazlasıyla yorgun hissedebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara uyum sağlamakta zorluk çekebilirsiniz. Herkesten ve her şeyden uzaklaşmak isteyeceğiniz bir gün geçireceksiniz. Kimseye gereksiz agresiflikler sergilememelisiniz. Etrafınızdaki kişilerin sizin hakkınızda iyi niyetle söylediği şeyleri bile yanlış anlayacak durumdasınız. Otoriter konumdaki kişilerle aranızı iyi tutmanız gerekiyor. Aşk hayatınızda acele karar almamanız gerekiyor. Biraz beklemede kalmalı ve adımlarınızı ona göre atmalısınız. Her şeyin daha iyiye gideceğinden emin olmalısınız. Enerjinizi düşürmemeye çalışın.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 12 AĞUSTOS 2022 CUMA

Sevgili Aslan; Bu cuma, önemli bir sürece giriyorsunuz. Mevcut durumunuzu zora sokabilecek her ne varsa ondan uzak durmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Venüs bugün burcunuza geçiş yapıyor. Bu yerleşim, önümüzdeki birkaç hafta boyunca ruhunuza romantizm ve sıcaklık getirerek size kendinizi sevmenin, eğlencenin ve yaratıcılığın önemini hatırlatacak. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya çalışmalısınız. Mesleki olarak kendinizi toparlamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Amacınız başarılı olmak ise, ona göre adımlar atmaya çalışın.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 12 AĞUSTOS 2022 CUMA

Sevgili Başak: Artık bir karar vermenizin zamanı geldi. Bu cuma, sorunlarla savaşmayı tercih edip kalacak mısınız, yoksa her şeyi geride bırakıp gidecek misiniz? Bu durum aşk hayatınız için geçerli olsa da genel olarak da bir karar aşamasında olduğunuzu söyleyebiliriz. İş, arkadaşlık, aile gibi konularda kendinizi çıkmazda hissediyorsunuz. Herkesle aranıza mesafe koyma isteğiniz var. Etrafınızdaki kişilerin ne dedikleri pek umrunuzda olmasa da sizi etkiliyor. Bu nedenle önce kendi doğrularınızdan emin olmalısınız. Gerçekten ne istediğinize karar verip ona göre davranmalısınız.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 12 AĞUSTOS 2022 CUMA

Sevgili Terazi; Bu cuma, yaşamsal konularda daha dikkatli olmaya çalışmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Sınırların bilincinde olmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçtesiniz. Venüs bugün Aslan burcuna geçiş yapıyor. Bu yerleşim, önümüzdeki birkaç hafta boyunca ruhunuza romantizm ve sıcaklık getirerek size kendinizi sevmenin, eğlencenin ve yaratıcılığın önemini hatırlatacak.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 12 AĞUSTOS 2022 CUMA

Sevgili Akrep; Bu cuma, yönetici gezegeninizden alacak olduğunuz etki sayesinde her şeyin istediğiniz gibi şekillenme ihtimali var. Her türlü olumsuzluğun üstesinden gelebilecek olmanız da önemli. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Aşk hayatınızda atacak olduğunuz adımları atarken daha dikkatli atmaya çalışmalısınız. Rahat adım atma arzunuz var ancak bunun size zarar vermeyecek düzeyde olmasına da dikkat etmeniz gerekiyor.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 12 AĞUSTOS 2022 CUMA

Sevgili Yay; Bu cuma, yeni enerjiler altındasınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmayı başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı bilmelisiniz. Sınırların bilincinde olduğunuz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekmekte. Nedenlere çok fazla takılı kalmamaya çalışmalısınız. İstediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İdealleriniz doğrultusunda hareket ederken biraz daha zamana ihtiyacınız var. Her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 12 AĞUSTOS 2022 CUMA

Sevgili Oğlak; Bu cuma, kendinizi gergin ve agresif hissedebilirsiniz. Her söylenileni ters anlama ihtimaliniz söz konusu. Planlarınız dışına çıkmamanız gereken bir günde olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Anlamlandırmakta zorlanabileceğiniz bazı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Maddi anlamda biraz olsun toparlanmaya çalışmalısınız. Gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmanız gerekmekte.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 12 AĞUSTOS 2022 CUMA

Sevgili Kova; Bu cuma, yaşamsal konularda kendinizi çok daha enerjik hissetmeye başlıyorsunuz. Kişisel sorunlarınızın ve sıkıntılarınızın geride kalmasını arzu ediyorsanız, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmanız gerektiğini unutmayın. Olumsuzlukları gözünüzde büyüttüğünüz sürece her şey daha da karmaşık olabilir. İstenmeyen sorunların ve sıkıntıların önüne geçmeniz gereken bir gün. Fırsatları değerlendirmek için biraz daha kontrollü ve sabırlı olmanız gerekiyor. Hata yapmamaya çalışın.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 12 AĞUSTOS 2022 CUMA

Sevgili Balık; Bu cuma, alacak olduğunuz enerjiler sayesinde kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Aşk hayatınızda, her şey mükemmel ilerlemeye başlayacak. Sizi huzursuz eden her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Başarı olarak adlandırdığınız noktaya adım adım yaklaşabileceğiniz bir gündesiniz. Gelir ve gider arasındaki sorunları gözünüzde çok fazla büyütmemeli ve ona göre adımlar atmalısınız.