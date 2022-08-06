Günlük burç yorumları 6 Ağustos 2022 Cumartesi | Başak artık biraz gevşe, Akrep paranı biraz kontrollü harca!

Astroloji meraklıları, burçlarının günlük yorumlarını okumak için araştırmalar yapmaya devam ediyor. Burçları için hangi yorumların yapıldığını merak edenler, 6 Ağustos Cumartesi günü günlük burç yorumlarını araştırıyor. Peki bugün, yani 6 Ağustos Cumartesi günü burçları neler bekliyor? Aşk, iş, para, eğitim konularında hangi burç bugün daha şanslı? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtlarına sizin için hazırladık.

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sevgili Koç; Uzun zamandır hayatınızla ilgili hiçbir şeyi düzene koyamıyorsanız bugün, evren kendinize bir rutin oluşturmak ve artık yepyeni bir düzeninizin olması için harika bir fırsat veriyor. Yeni bir sayfa açmak, geçmişi silmek ve harika bir motivasyonla gelecek günlere devam etmek için gereken enerjiyi bugün size hediye olarak sunuluyor diyebiliriz. Fakat çok uçuk kaçık planlar yapmamakta, biraz gerçekçi olmakta fayda var. Sadece fırsatları değerlendirin!

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sevgili Boğa; Son zamanlarda enerjinizi çok da ilginiz olmayan şeylere harcadığınız için tükenmiş hissediyor olabilirsiniz. Yorgunluğunuzu atmak, size iyi gelen şeyler yapmak için hislerinizin ve tutkularınızın peşinden gidin. Örneğin bugün sanatsal bir aktiviteyle meşgul olmak size çok iyi gelebilir. El becerisi gerektiren, uğraşırken zihninizin düşüncelerle değil de keyifle meşgul olacağı faaliyetler yaparak en azından bugününüzü güzel değerlendirebilirsiniz. Bugün biraz mola verin!

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sevgili İkizler; Evde, ailede fazla sorumluluğunuz ya da kafanızı çok yoran şeyler yaşıyor olabilirsiniz. Eve girmek istemiyor, ruhunuzun daraldığını hissediyor, sorumluluklarınızı omuzlarınızdan atmak istiyor olabilirsiniz. Her şeyi bu kadar ayrıntılı düşünmek de zihninizi inanılmaz yoruyor. Ufacık şeyleri günlerce düşünmekten, sizin probleminiz olmadığı halde her sorumluluğu üzerinize almaktan ve olaylardan kendinizi sorumlu tutmaktan vazgeçin. Kendinize saygı gösterin. İşte o zaman kendinizi ne kadar iyi hissettiğinizi göreceksiniz!

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç; Uzun süredir kalbinizde yeri olan, duygularınızın yoğunlaştığı biri varsa bugün ona açılmak için çok iyi bir gün. Yani birini daha yakından tanımak istiyorsanız bugün durmayın ve adım atın. Duygularınızda samimiyseniz çok pozitif sonuçlar alabilirsiniz. Fakat bu durum karşınızdaki insanla da alakalı. Eğer karşınızdaki insan, öğrenmeyi hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalacaksa ters tepebilir ve beklediğinizin dışında bir tepki de alabilirsiniz. İyi düşünerek hareket edin.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sevgili Aslan; Bugün Güzin Abla modunda olabilirsiniz. Arkadaşlarınız kafalarını kurcalayan sıkıntıları için ya da ilişkileri hakkındaki çıkmazları için sizin görüşlerinize başvurabilir. Fakat bugün sizin enerjiniz biraz düşük olduğu için yeteri kadar özverili olamayabilirsiniz. Bütün haftanın yorgunluğu sizi bunaltmış ve yormuş olabilir. Gün bitene kadar kendinizle baş başa kalarak dinlenin. Ya da evde kapalı kalmak istemiyorsanız size iyi geleceğini düşündüğünüz insanlarla vakit geçirebilir, enerjinizi pozitife çevirebilirsiniz. Duygusal çıkmazlarınızdan kaçmayı bırakın. Hayat acabalara yer vermeyecek kadar kısa! Kafanızda soru işaretlerle yaşamaktansa sorularınızın peşine düşün!

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sevgili Başak: Her konuda fazla endişeli ve temkinli davranıyorsunuz. Enerjinizi sizi yoracak gereksiz detaylara harcamaktansa biraz anı yaşamalı, olayların keyfini çıkarmalısınız. Kimse sizin kadar düşünmüyor. Yargılarınız ve kuşkularınızla etrafınızdaki insanları da kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. En azından bu günü tadını çıkararak doya doya yaşayın. Gidin, eğlenin, gezin, tozun. Bugün bambaşka davranın. Herkesi şaşırtacak ve kendinize hayran bırakacaksınız!

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sevgili Terazi; Maddi olarak yetersiz hissettiğiniz şu günlerde, bugün sizi sevindirecek bir haber alabilirsiniz. Bir yerden toplu bir para gelebilir ya da işsizseniz bir işe, halihazırda bir işiniz varsa daha iyi imkanları olan bir pozisyona davet edilebilirsiniz. Seçimleriniz hayatınızda belirleyici olacak. Duygusal yüklerinizin seçimlerinizi etkilemesine izin vermeyin. Bugün mantık devrede olmalı!

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sevgili Akrep; Finansal anlamda şanslı olacağınız bir gün. Para beklediğiniz yerlerden haberler gelebilir. Fakat son dönemde yaptığınız kontrolsüz harcamalarınıza bugün dikkat etmeye başlayabilirsiniz. Elinize geçen paralarla birikim yaparak geleceğiniz için adımlar atabilirsiniz. Tekrar tekrar maddi problemler yaşamamak için, bütçe kontrolünü öğrenmekte fayda var. Ayrıca bugün uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızdan haber alabilir, birkaçıyla görüşebilirsiniz. Onları görmek size iyi gelebilir, son zamanlarda sizi yıpratan duygusallığınızdan uzaklaşmanızı sağlayabilir.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sevgili Yay; Bu hafta iş de, aile de, ilişki de sizi fazlasıyla yıpratmış olabilir. Bunlardan sıyrılmak ve enerjinizi tekrar toplamak için bütün bir günü olmasa da günün büyük bir çoğunluğunu kendinize ayırabilirsiniz. Birkaç saatlik tembellik, belki dizi-film izlemek ya da size iyi gelecek bir şeyle meşgul olmak size çok iyi gelebilir. Havaların sıcak olması nedeniyle dışarı çıkmak çok iyi bir fikir olmasa da, sahile yakınsanız deniz kenarında bir yürüyüş, ormanlık alanlara ya da parklara yakınsanız kısa bir gezinti de ruh halinize çok iyi gelebilir. Bugün kendinizi düşünün!

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak; Bu aralar fazlasıyla içe kapanıksınız. Dışa dönük görünmeye çalışıyor olsanız da içinizde sizi yıpratan düşünceler ve çıkmazlarınız nedeniyle dokunsalar ağlayacak bir ruh haline sahip olabilirsiniz. Kafanızı duygulara fazla yormamalısınız. Size neyin iyi geldiğini, neyin doğru olduğunu bilebilecek olgunlukta olduğunuz için bugün, mantığınızla hareket ederek tüm bu çıkmazlardan kurtulmak için adım atabilirsiniz. Unutmayın. Yaşanan her şeyin bir nedeni var. Her şeyi düşünüp vakit harcayacak kadar uzun yaşamıyoruz!

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sevgili Kova; Son zamanlarda fazla asosyal ve içe kapanık olabilirsiniz. Yapmaktan büyük bir keyif aldığınız şeyleri bile artık içinizden gelerek yapmıyor, hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Fakat bu durumun böyle devam ettikçe sizi depresyona sürükleyebileceğini bilmelisiniz. Bugün arkadaşlarınızla sosyalleşmek ve uzun süredir içerisinde olduğunuz bu negatif ruh halinden sıyrılmak için çok güneşli bir gün. Haydi plan yapın ve arkadaşlarınızı davet edin. Bugün eğlencenin dibine vurmak için harika bir fırsat!

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Sevgili Balık; Bugün çalışıyor ya da üzerinde çalıştığınız herhangi bir şeye ara vermeden devam ediyor olabilirsiniz. Hafta sonunu kendinize ayırmamış olmak sizi fazlasıyla üzmüş olabilir. Çalışma alanınızda ya da çalıştığınız şeyin üzerinde bir yenilik yaparak bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Hayattaki en ufak bir değişiklik bile insanı mutlu etmeye yeter!