Guram Lukava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guram Lukava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guram Lukava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guram Lukava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guram Lukava 14 Nisan 1995 tarihinde Tbilisi şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გურამ ლუკავა şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guram Lukava Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Levan Zukhbaia yapmaktadır. Guram Lukava, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Guram Lukava'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guram Lukava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guram Lukava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guram Lukava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guram Lukava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kolkheti Poti

27 Temmuz 2017 yılında Legionovia

30 Mart 2018 yılında FC Telavi

13 Temmuz 2018 yılında Jelgava

31 Ağustos 2019 yılında FC Samtredia

1 Ağustos 2021 yılında Rustavi

1 Temmuz 2022 yılında FC Merani

Guram Lukava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guram Lukava şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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