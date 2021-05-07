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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bulunan maymunlar Gaziantep'e gönderildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yakalanan 12 maymun yavrusu, Gaziantep'teki hayvanat bahçesine gönderildi.

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bulunan maymunlar Gaziantep'e gönderildi

Gümrük kapısındaki Türkiye'ye giriş kantarının yanında dün yerde 2 kafes içerisinde görüldükten sonra Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında muhafaza altına alınan maymunlar, veteriner kontrolünden geçirildi.

Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınan yavrular, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine götürüldü.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bulunan maymunlar Gaziantep'e gönderildi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bulunan maymunlar Gaziantep'e gönderildi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bulunan maymunlar Gaziantep'e gönderildi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bulunan maymunlar Gaziantep'e gönderildi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bulunan maymunlar Gaziantep'e gönderildi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bulunan maymunlar Gaziantep'e gönderildi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bulunan maymunlar Gaziantep'e gönderildi

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