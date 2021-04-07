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Gürcistan'da Türk iş insanlarıyla milletvekilleri buluştu

Gürcistan Parlamentosunun Gürcistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi milletvekillileri, Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Gürcistan'da Türk iş insanlarıyla milletvekilleri buluştu

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, Gürcistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Beka Odişaria, Dostluk Grubu üyesi milletvekillileri ile bu ülkede faaliyet gösteren Türk şirketlerinin ve kurumlarının temsilcileri katıldı.

Yazgan, burada yaptığı konuşmada, Türk-Gürcü ilişkilerinin yeni bir ivme kazandığını dile getirdi.

Odişaria ise Türkiye'nin bölgesinde lider bir ülke olduğunu vurguladı.

Ülkesinin ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağladıkları için Türk iş insanlarına teşekkür eden Odişaria, "Türkiye, hem siyaset hem ekonomide Gürcistan'ın sadık dostudur." ifadesini kullandı.

Gürcistan Parlamentosu milletvekilli Sozar Subari de Türkiye'nin, ülkesine her alanda destek verdiğini söyledi.

Subari, 1991 yılında yeniden bağımsızlıklarına kavuştuklarında, Türkiye'nin, Gürcistan'a yardım elini uzattığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Gürcistan'da Türk iş insanlarıyla milletvekilleri buluştu

Gürcistan'da Türk iş insanlarıyla milletvekilleri buluştu

Gürcistan'da Türk iş insanlarıyla milletvekilleri buluştu

Gürcistan'da Türk iş insanlarıyla milletvekilleri buluştu

Gürcistan'da Türk iş insanlarıyla milletvekilleri buluştu

Gürcistan'da Türk iş insanlarıyla milletvekilleri buluştu

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