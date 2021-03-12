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Gürcistan'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Gürcistan'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Gürcistan'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Gürcistan'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Gürcistan'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Gürcistan'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Gürcistan, Karadeniz’in doğu kıyısında, Güney Kafkasya’da yer alan ülkedir. Eski Sovyet cumhuriyetlerinden biri olan Gürcistan'ın kuzeyinde Rusya, doğusunda Azerbaycan, güneyinde Ermenistan ve güneybatısında Türkiye yer alır. Ülkenin batı sınırını Karadeniz belirler.

Gürcistan'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Gürcistan, 3716921 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 129. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00048 olduğu görülmektedir.

Gürcistan'nın Müslüman Nüfus sayısı 423000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 44207 olarak rakamlara yansımıştır.

Gürcistan'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Gürcistan'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Gürcistan'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Gürcistan'nın yüz ölçümü 69719 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Gürcistan'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 69700 km²

Gürcistan'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Gürcistan'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Gürcistan'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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