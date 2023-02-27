Guri Hana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guri Hana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guri Hana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guri Hana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guri Hana 27 Ağustos 2001 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kosova,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guri Hana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini L&P International Soccer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Trepca 89 futbol takımında oynamaktadır. KF Trepca 89 takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Guri Hana'nin KF Trepca 89 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Guri Hana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guri Hana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guri Hana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guri Hana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2020 yılında LSK Hansa

30 Ocak 2021 yılında FC Besa

18 Ağustos 2021 yılında Ramiz Sadiku

10 Ağustos 2022 yılında KF Trepca 89

Guri Hana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guri Hana şuan KF Trepca 89 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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