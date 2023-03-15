Hava Kuvvetleri İstihbarat Eski Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, güvenlik sorunları ve dünya ülkeleri arasındaki siyasi ve ekonomik konularıyla ilgili yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler, Gürsel Tokmakoğlu kimdir, nerelidir, ne mezunudur, kariyeri ve mesleği nedir? Gürsel Tokmakoğlu'nun biyografisi