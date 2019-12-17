Gürses Kılıç'tan G.Saray isyanı: İntikamı PSG'den, Real Madrid'den alsınlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 4-0 yenildikleri maçın ardından Tuzlaspor'un teknik direktörü Gürses Kılıç,çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Gürses Kılıç'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Galatasaray'ı kutluyorum 4 gol attılar sonuçta iki ayaklı maç, 4-2 bitti. Biz amacımıza ulaştık orada basa basa yendik. Bu bir intikam maçı olmamalıydı. İntikamı Real Madrid'den PSG'den alsınlar. Yazıklar olsun bu camiaya yakışmıyor. Bizi yenerek insanları mutlu ediyorlarsa yazıklar olsun bir büyük iş başardık. Ben camiamı kutluyorum, onları kenetledik ya bu da bize yeter"

"İNTİKAMI PSG, REAL MADRİD'DEN ALSINLAR"

"Ben yan hakeme de söyledim. Muslera ikinci yarı kulübeye hep konuştu, hakem umursamadı maç bitiyor dedi. Küfür etti nasıl görmüyorlar bu ülkenin paralarıyla bu hale gelip ülkemde bana küfür edecek, girişte saldıracak oyuncuma vuracak yok böyle dünya yazıklar olsun. Bakalım ceza verecekler mi bizi yenince kahraman mı oldular? Tuzlaspor onların rakibi değil. Paris'te Madrid'de ne oldu? O kadar..."