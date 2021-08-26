Gururun resmi: Türk öğrencinin makalesi NASA'da yayınlandı!

Kocaeli’nde Fen Lisesi öğrencisi olan Derya Karadeniz, NASA’nın liseler arası düzenlediği “Bir Günlük Bilim İnsanı” makale yarışmasına "Oberon" isimli makalesi ile katılım gösterdi. Karadeniz'in Uzayda yaşam olup olmadığı konusu hakkında yazdığı makale, NASA'nın web sitesinde yayınlandı.

NASA'NIN İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANDI!

Zeynep Karadeniz makalesinin NASA'nın internet sitesinde yayınlanma sürecini “Yarışmanın adı 'Bir Günlük Bilim İnsanı'. Uluslararası olarak bütün dünyada düzenleniyor. Ben de bu yarışmayı okulumuz aracılığıyla gördüm ve bu yarışmaya bir makale yazıp göndermeyi istedim. Yarışmanın sonucunda makalem NASA’ya gönderilecek makaleler arasında seçildi. NASA’nın web sitesinde yayınlandı. Bu hepimizi çok mutlu etti. Benim için çok sevindirici bir haber oldu.” cümleleriyle anlattı.

Derya'nın bu başarısı okulunda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından takdir edilirken, kendisi ve ailesine büyük mutluluk yaşattı.

"OBERON İKLİM DEĞİŞİKLİLİĞİ İLE BAŞ ETMEMİZ İÇİN YOL GÖSTEREBİLİR"

Karadeniz, Oberon isimli makalesinde, bilim dünyasında da sıkça tartışılan ve günlük hayatımıza etkileri görülen iklim değişikliğine de yer verdi.

“Makalem Uranüs’ün ikinci en büyük uydusu Oberon hakkındaydı. Oberon’a neden daha çok gidilmeli konulu bir makale yazdım. Biliyorsunuz şu anda dünyada küresel ısınma ve iklim değişikliği tartışılıyor. Bazı yerler aşırı soğuyor, bazı yerler aşırı ısınıyor. Bunun sonucunda ben de başka gezegenlerden belki bir şeyler bulabilirim diye düşündüm. Mesela Oberon çok soğuk. Eğer orada bir yaşam varsa örneğin bir bakteri türü yaşıyorsa bu bize iklim değişikliği ile başetmemiz için bir yol gösterebilir.”

Derya Karadeniz'in makalesine NASA'nın sitesinden ulaşılabiliyor.