Gustavo Dulanto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Dulanto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Dulanto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Dulanto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Dulanto 9 Mayıs 1995 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Peru,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Alfonso Dulanto Sanguinetti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Dulanto Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Domenica Sports Argentina yapmaktadır. Gustavo Dulanto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Dulanto'nin Riga FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Dulanto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gdulantos13/

Gustavo Dulanto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Dulanto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gustavo Dulanto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Dulanto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Universitario

1 Ocak 2017 yılında UTC

1 Ocak 2018 yılında Real Garcilaso

5 Temmuz 2019 yılında Boavista

1 Şubat 2021 yılında FC Sheriff

14 Temmuz 2022 yılında Riga

Gustavo Dulanto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Dulanto şuan Riga FC takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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