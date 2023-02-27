Gustavo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gustavo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gustavo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gustavo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gustavo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo 29 Mart 1994 tarihinde Registro şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Henrique da Silva Sousa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 22 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gustavo'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gustagol/

Gustavo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gustavo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2015 yılında Resende-RJ

30 Nisan 2015 yılında Criciúma EC

3 Haziran 2015 yılında Tubarão-SC

1 Ağustos 2015 yılında Criciúma EC

13 Ağustos 2015 yılında Nacional

5 Şubat 2016 yılında Criciúma EC

31 Ağustos 2016 yılında Corinthians

19 Ocak 2017 yılında EC Bahia

30 Haziran 2017 yılında Corinthians

10 Temmuz 2017 yılında Goiás EC

30 Kasım 2017 yılında Corinthians

1 Ocak 2018 yılında Fortaleza

30 Kasım 2018 yılında Corinthians

18 Şubat 2020 yılında Internacional

21 Temmuz 2020 yılında Corinthians

22 Temmuz 2020 yılında Jeonbuk Hyundai

Gustavo kimdir

Gustavo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Gustavo nereli

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