Gustavo Marmentini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Marmentini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Marmentini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Marmentini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Marmentini 8 Mart 1994 tarihinde Cascavel şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Marmentini dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Marmentini Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Gustavo Marmentini, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Marmentini'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Marmentini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Marmentini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Marmentini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Marmentini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Atlético-PR B

21 Ağustos 2014 yılında Delhi Dynamos

31 Aralık 2014 yılında Atlético-PR B

1 Temmuz 2015 yılında Delhi Dynamos

31 Aralık 2015 yılında Atlético-PR B

3 Şubat 2016 yılında Luverdense

6 Mayıs 2016 yılında Atlético-PR B

13 Mayıs 2016 yılında Sampaio Corrêa

30 Kasım 2016 yılında Atlético-PR B

1 Ocak 2017 yılında GO Audax

24 Temmuz 2017 yılında Atlético-PR B

28 Temmuz 2017 yılında Ittihad Kalba

30 Haziran 2018 yılında Atlético-PR B

7 Temmuz 2018 yılında Alashkert

31 Temmuz 2020 yılında Athletico-PR B

1 Ağustos 2020 yılında Hapoel Hadera

3 Şubat 2022 yılında H. Beer Sheva

30 Haziran 2022 yılında Hapoel Hadera

21 Temmuz 2022 yılında PAS Lamia

1 Ocak 2023 yılında M. Bnei Reineh

Gustavo Marmentini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Marmentini şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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