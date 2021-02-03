Güven Yalçın'dan flaş sözler: "Skor odaklı kadro seçimleri oldu, bana az süre verdiler"

Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Güven Yalçın, ara transferin son gününde İtalya Serie B ekiplerinden Lecce ile anlaştı. Genç golcü, sezon sonuna kadar Lecce'de forma giyecek. Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Güven Yalçın, yeni takımı için imza töreninde konuştu. 22 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta kendisine yeteri kadar süre verilmediğini belirtti.

"SKOR ODAKLI KADRO SEÇİMLERİ OLDU"

Güven Yalçın, kendisine yöneltilen, 'Beşiktaş'ta neden az süre aldın?' sorusuna, "Beşiktaş'ta teknik direktör ve başkan değişti. Sonrasında genç oyunculara daha az şans vermeye başladılar. Skor odaklı kadro seçimleri oldu. Genç bir oyuncu olarak bana az şans verdiler." cevabını verdi.

Lecce Kulübü Başkanı Pantaleo Corvino ise Güven Yalçın adına umutlu olduklarını belirtti. Corvino, "Güven Yalçın çok büyük bir yetenek. UEFA, onu Avrupa'nın en iyi 50 yeteneğinden biri olarak gösterdi. Modern bir santrfor. Çok büyük umutlarımız var, umarım bu umutlarımız gerçeğe dönüşüyor." ifadelerini kullandı.