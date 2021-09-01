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Güvenç Dağüstün’e saldıranlar serbest bırakıldı!

43 yaşındaki Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, Kadıköy'de gerçekleştirdiği konser çıkışında kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Dağüstün'ün şikayeti üzerine 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemenin ardından saldırganları serbest bıraktı.

Güvenç Dağüstün’e saldıranlar serbest bırakıldı!

Geçtiğimiz günlerde Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, Kadıköy’de verdiği konserinin ardından kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Sanatçı Güvenç Dağüstün’ün avukatı Serkan Günel, sosyal medya hesabından Dağüstün’ün konser sonrası saldırıya uğradığını bildirdi.

Günel, “Müvekkilim, arkadaşım @guvencdagustun’ün bu akşamki özgürlük parkı konseri sonrası saldırıya uğradığını öğrendim. Şimdi hastanede rapor alınacak, yanına gidiyorum. Umarım failler yakalanacak olayın iç yüzü kısa sürede anlaşılacaktır” açıklamasında bulundu.

Güvenç Dağüstün’e saldıranlar serbest bırakıldı!

DAĞÜSTÜN OLAYI ANLATTI

Saldırı sonrası ilk açıklamayı yapan Güvenç Dağüstün “Çok telefon, mesaj geliyor. Dönemiyorum. Darp raporu aldım, karakolda ifade veriyorum. Avukatım, arkadaşlarım yanımda. Belediye yetkilileri yanımda. Merak etmeyin. Şu işler bitsin, detaylı yazarım. Ama saldırganlar kimdi, neydi şimdilik bilmiyorum.”  ifadelerini kullandı.

Olay sonrası Dağüstün'ün emniyete şikayette bulunması üzerine saldırganlar göz altına alınıp, adliyeye götürüldü. Zanlılar adli kontrolle mahkemeye sevk edildi.

Güvenç Dağüstün’e saldıranlar serbest bırakıldı!

SERBEST BIRAKILDILAR!

Göz altına alınıp, adliyeye götürülen zanlılar, adli kontrolle mahkemeye sevk edilmesinin ardından serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren Güvenç Dağüstün sosyal medya hesabında "Ferhan Abi'nin dediği gibi "Adalet dedikleri o kadar da adil bir şey değilmiş demek ki" cümlelerine yer verdi.

 

 

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