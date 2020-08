Kahramanmaraş'ın Pazarlık ilçesinde yaşayan Hatice C. Kurban Bayramı öncesi, kalp hastası eşi Emrah C. ile ilçedeki bir devlet hastanesine gitti. İddiaya göre, hastanenin güvenlik görevlisi M.K., bir doktorun kurban keseceğini, kendisine kurban eti vermek istediğini öne sürerek Hatice C.'den, telefon numarasını istedi. Teklifi kabul eden Hatice C. de eşinin cep telefonu numarasını verdi.