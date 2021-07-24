Güvenlik nedeniyle 31 vilayette sokağa çıkma yasağı getirildi!

Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar devam ederken İçişleri Bakanlığı Bası Sözcüsü Ahmet Ziya 34 vilayetin 31'inde gece 22.00 ile 04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildiğini ifade etti. Başkent Kabil, Pencşir ve Nangarhar vilayetlerinin bu uygulamanın dışında tutulduğunu belirten Ziya, yasağın Taliban'ın gece faaliyetlerini önlemek amacıyla getirildiğini söyledi.

Ahmet Ziya, Taliban'ın faaliyetlerinin çoğunu gece gerçekleştirdiğini dile getirdi. Bu kararın geçici süreliğine alındığını bildiren Ziya, tüm vatandaşların yasağa uyması konusunda uyarıda bulundu.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar hala devam ediyor. Taliban, haziranın sonlarında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

SINIR KAPILARINI ELE GEÇİRİYOR

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Edinilen bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere, ele geçirmiş durumda. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 256 olduğunu iddia ediyor.

Ülkede 34 vilayet merkezi tamamen devletin kontrolünde bulunuyor.