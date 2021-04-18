Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! 20 diplomat ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiBakanlık açıkladı! İşte güvensiz maskeler listesi...Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesiBaşakşehir 1 - 2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU26 kat artış gösterdi! Çanakkale, haftalık vaka sayısında Türkiye'de birinciliğe yükseldiSon dakika | AFAD duyurdu! Datça açıklarında bir deprem daha!18 Nisan 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Gonca Vuslateri üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu!Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Nisan PazarSon dakika | Bakan Koca paylaştı ! 100 binlik vaka haritası güncellendi
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesi

Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, i kişisel koruyucu donanımı denetimlerinde 41 marka ve model maske için "güvensiz" tespiti yapıldığı belirtildi. Peki Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesi İşte detaylar...

Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 1 yıllık süreçteki kişisel koruyucu donanımı denetimlerinde 41 marka ve model maske için "güvensiz" tespiti yaptığı belirtildi. Peki Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesi İşte ayrıntılar...

GÜVENSİZ ÜRÜNLER LİSTESİ MASKE MARKALARI NE?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından güvenli kişisel koruyucu donanımların piyasaya arzını sağlamak için gözetim ve denetim faaliyetlerinin titizlikle yapıldığı belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada vatandaşın sağlığını ve güvenliğini korumanın öncelik olduğu vurgulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, denetimler kapsamında 1 senede, 41 marka ve model maske için "güvensiz" tespiti yapıldığı ve bunlar ile ilgili bilgilerin Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Denetimlerde güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi. Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun şekilde gerçekleşti. Salgın sürecinde vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının uygun ve güvenli kişisel koruyucu donanıma ulaşabilmesi için taviz verilmezken, bakanlık, ürettikleri ürünlerle vatandaşımızın sağlığına kast eden ve haksız rekabete yol açan kişilerin, firmaların takipçisi olmaya devam edecek."

İşte paylaşılan bilgiler doğrultusunda güvensiz çıkan bazı maskeler ve markaları...

GÜBİS GÜVENSİZ MASKE MARKALARI HANGİLERİ? | GÜVENSİZ MASKELER LİSTESİ

Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesi

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan bildirime göre Safeguard marka 2315 Model Ffp3v Nr model maskenin güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık piyasadan toplatılması yönünde karar aldı.

Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesi

Nez Mask marka Ts En 149+A1 Standardının 8.11. Maddesinde Gösterilen “Filtre Malzemesinin Nüfuziyeti” deneyi sonucunda piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesi

Arızon marka Kn 95 model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesi

Dna marka 2934 Ffp3v model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesi

Bozkurt-Bzk44 marka Ventilli- Ffp2-Nr model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesi

Emr Natural marka 1202 V (Ventilli, Ffp2v) model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesi

Wogi marka Ffp2 model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesi

Kgt marka Tk-N95 model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesi

Aytı marka 20532 model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesi

Temsan marka Tm 34 V Ffp1 model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesi

Grup Helin marka 1120 Ffp2 model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesi

Ert Plus marka 400 (Ffp3) model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesi

Hori marka Ffp2 V model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesi

Ares marka Ffp2 V model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesi

Mist marka maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesi

Awon marka maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesi

Vip Mask marka Ffp2 V model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesi

Minion marka Mn 953 model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesi

Safeguard marka 2313 Model Ffp2v Nr partüküllere karşı filtre edici yarım maskeler, Ts En 149+A1 Standardının 8.11. Maddesinde Gösterilen “Filtre Malzemesinin Nüfuziyeti” deneyi sonucunda piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT