Güvercinlerine saldırdığı gerekçesiyle köpeğini öldürdü! Alkollü adam serbest bırakıldı

Muğla'da yaşayan Feridun Ortayol (44), beslediği güvercinlerine saldırdığı için kendi köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Ortayol’un alkollü olduğu tespit edildi.

Silah sesini duyan çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ön bacaklarından yaralanan köpek, Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlilerince teslim alındı. Hayvan ambulansı ile bakımevine götürülerek ameliyata alınan köpek, kan kaybı nedeniyle kurtarılamadı.

Gözaltına alınıp sağlık kontrolü yapılması için Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne götürülen Feridun Ortayol'un alkollü olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesi'ne götürülen Feridun Ortayol (44), ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

'SAĞ ÖN BACAK KOPMA AŞAMASINDAYDI'

Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi'nde görevli veteriner hekim Yaşar Gök, "Muayene ettiğimiz zavallı köpek ön bacaklarından silahla yaralanmıştı ve aşırı derecede kan kaybı vardı. Sağ ön bacak neredeyse kopuyordu. Sol bacağında parçalı kırık tespit ettik. İlk müdahalesini yaptıktan sonra ameliyata hazırladık. Ameliyat sırasında kalbi bir kez durdu. Yaşama tekrar döndürdük. Kanamasının fazla olması nedeniyle yaptığımız işlemlerden sonuç alamadık ve malesef köpeği kurtaramadık" dedi.