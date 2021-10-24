Güvez ne demek, TDK'ya göre Güvez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Güvez ne demek? Güvez TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi güvez kelimesi. Peki güvez ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre güvez nedir, güvez kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GÜVEZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Güvez kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre güvez kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mora çalan kırmızı renk

- Bu renkte olan



GÜVEZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bıyıkları tıraşlı bir uşak sağ tarafta üstü koyu güvez çuha ile kaplanmış bir kapı açtı.

