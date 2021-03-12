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Guyana'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Guyana'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Guyana'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Guyana'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Guyana'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Guyana'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Guyana veya resmî adıyla Guyana Kooperatif Cumhuriyeti, Güney Amerika'da yer alan bir ülkedir. Kıtanın kuzeyinde yer alan ülkenin batısında Venezuela, doğusunda Surinam, güneyinde Brezilya yer alırken; kuzey taraflarının Karayip Denizi'ne kıyısı vardır.

Guyana'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Guyana784894 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 164. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0001 olduğu görülmektedir.

Guyana'nın Müslüman Nüfus sayısı 55000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 7,2 olarak rakamlara yansımıştır.

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Guyana'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terimolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Guyana'nın yüz ölçümü 210802 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Guyana'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 18120  km²    Karasal Alan : 196849 km²

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Guyana'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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