Güzel gülüşü fotoğraflarda kaldı! Köpeklerin kovalaması sonrası kamyonun altında kalan 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar, hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre 5 Mart günü Serik ilçesinde meydana gelen olayda 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın sokak köpeklerinin kendisini kovalaması sonucu yola atladı ve İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.

Daha sonra durumun bildirilmesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük Mahra, sağlık ekiplerince ambulansla ilçe devlet hastanesine daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

BACAĞI DİZ ÜSTÜNDEN KESİLMİŞTİ

23 gündür yaşam savaşı veren Mahra Pınar'ın beynine pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilmişti.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Aile tüm olanlara karşın kızından gelecek güzel haberi beklerken küçük kız yaşam mücadelesini kaybetti.

AİLENİN EN BÜYÜK ÇOCUĞUYDU

Öte yandan 10 yaşındaki Mahra'nın biri 8 yaşında, bir ide 6 aylık iki kardeşi vardı.