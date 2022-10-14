İngilizce bir kelime olan nick, takma olarak bilinmektedir. Genel olarak online oyunlarda sıkça gördüğümüz nick name ibaresi, Türkçe'de takma isim olarak adlandırılabilir. Bu nedenle oynadıkları online oyunda en güzel, popüler, en iyi, havalı oyuncu nickiyle yer almak isteyenler araştırmalarda bulunuyor. İnternet arama motorlarında araştıranlar için Güzel, popüler oyun nickleri 2022 | En iyi, şekilli, havalı oyuncu nickleri burada!
GÜZEL, POPÜLER OYUN NİCKLERİ 2022
Big Papa: Her zaman patron gibi davranan oyuncular için.
Aspect: Eğlenceyi seven oyuncular için bir nick.
Big Spender: Çok fazla para harcayan oyuncu nicki.
Bullet: Mermi kadar hızlı bir adam için nick.
Savage: Vahşi, yabani anlamına gelen nick.
Adonis: Kaslı erkekler için bir nick.
Aberr: Gezmeyi sevenler için alternatif bir oyun nicki.
Athena: Mitolojide zeka tanrıçası.
Black Widow: Kara dul.
Alpha: Kendine güvenen erkekler için havalı bir nick.
Crafty: Kurnaz
Colt: Atları sevenler için güzel bir nick.
Caltrop: Arabalara kurulan çivili tuzak. Araba sevenler için havalı nick.
Frenzy: Çıldırtmak. Çılgın oyun nicki.
Hitter: Basketçiler için güzel bir nick.
King Joffrey: Şimdiye kadarki en nefret edilen Game of Thrones karakterinin adı.
Hurricane: Kasırga anlamına gelen farklı bir nick.
Javelin: Cirit anlamına gelir ve hızlı oyuncular tercih edebilir bu nicki.
Leviathan: Büyük su canavarı ve sonsuz güce sahip devasa şey anlamına gelen havalı nick.
Manic: Manyak ve çılgın.
Obliterator: Tüm izleri yok eden şey.
Basilisk: Dedikodu yapmayı seven erkekler için oyun nicki.
Bowser: Benzin pompası anlamına gelen nick. Gezmeyi ve takılmayı sevenler için havalı nick.
Bullet Proof: Kurşun geçirmez.
Bella: Güzel bir kız için havalı bir nick.
Hulk: Oyunda tank sınıfında oynayanlar için güzel bir takma ad.
Foodie: Yemek yemeyi seven anlamında.
Diddy: Zengin ve ünlü müzik gurusunun takma adı.
Popüler Oyun Nickleri
LUPIN
Arsen Lüpen
Ambusher – Pusucu
Avenger – İntikamcı
Bane – Yıkım
The Armor – Zırh
Arsenal – Cephanelik
Agitator – Karıştırıcı
Agony – Izdırap
Albatros – Albatros
Amazon – Amazon
Moment – An
Trink – Ziynet
Twitch – Seğirme
Username – Kullanıcı adı
Critical Role – Kiritik rol
Digital – Dijital
Annihilator – Yok Edici
Anomaly – Anomali
Arbitrage – Arbitraj
Atomic – Atomik
Axe – Balta
Axe-man – Balta adam
Azrael – Azrail
Alien – Yabancı
Abyss – Uçurum
Strong Position – Güçlü Konum
Cool New Username – Harika Yeni Kullanıcı Adı
Ultimate Guide – Nihai Kılavuz
Unique Identity – Benzersiz Kimlik
Blade – Bıçak ağzı
Blaser – Blaser
Blooder – Kanlı
Bodybag – Ceset torbası
Bomber – Bombacı
Courtesy flush – Nezaket floş
Artemis – Artemis
Arya – Arya
Aspect – Görünüş
Athena – Athena
Atilla – Atilla
Atom – Atom
Baccarat – Bakara
Ballistic – Balistik
Barbarian – Barbar
Basilisk – Basilisk
Bat – Yarasa
Bellona – Bellona
Bender – Bükücü
Beryllium – Berilyum
Big Papa – Büyük baba
Big Time – Büyük zaman
Mustafa the Butcher – Kasap Mustafa
Black Beauty – Siyah güzellik
Black Cat – Kara kedi
Black Mamba – Kara Mamba
JOKER
Zero One : Sıfır Bir
Steel : Çelik
Kevlar : Çelik yelek
Lightning : Şimşek
Tito : Tito
Bullet-Proof : Kurşun geçirmez
Fire-Bred : Yangın-Bred
Titanium : Titanyum
Hurricane : Kasırga
AeternaVictrix: Namağlup
Balendin: Sağlam
Benita: Kutsal
Ironsides : yiğit kimse
Iron-Cut : Demir Kesme
Tempest : fırtına
Iron Heart : Demir kalp
Steel Forge : Çelik Dövme
Pursuit : kovalama
Steel Foil : Çelik folyo
Aspect : Görünüş
Kraken : deniz canavarı
Demise: ölüm
Phantom: hayalet
Freak: ucube
Grim: acımasız
Bender : cümbüş
Lynch : Linç
Big Papa : Büyük baba
Mad Dog : Deli köpek
Bowser : benzin pompası
O’Doyle : O’Doyle
Bruise : çürük
Psycho : Psiko
Cannon : top
Ranger : korucu
Clink : çın
Ratchet : mandal
Cobra : kobra
Reaper : orakçı
Colt : tay
Rigs : Donanımları
Crank : Krank
Ripley : Ripley
Creep : Sürünme
Roadkill : roadkill
Daemon : şeytan
Ronin : Ronin
Bad Bunny : Kötü Tavşan
Bailey : Şatonun dış avlusu
Bane : Yıkım
Battle : Savaş
Bazooka : Bazuka
Bear : Ayı
Bearded Angler : Sakallı Fener
Decay : çürüme
Rubble : Moloz
Diablo : Diablo
Sasquatch : Koca Ayak
Doom : kader
Scar : Yara izi
Dracula : Drakula
Shiver : titreme
Dragon : Ejderha
Skinner : deri yüzücü
Fender : çamurluk
Skull Crusher : Kafatası Kırıcı
Fester : Fester
Slasher : Kamçı
Fisheye : Balık gözü
Steelshot : Steelshot
Flack : Flack
Surge : dalgalanma
Gargoyle : çirkin yaratık
Sythe : Sythe
Grave : mezar
Trip : gezi
Gunner : topçu
Trooper : süvari atı
Hash : esrar
Tweek : Tweek
Hashtag : Başlık etiketi
Vein : damar
Indominus : Indominus
Void : Geçersiz
Ironclad : demir kaplı
Wardon : Wardon
Killer : Katil
Wraith : hayalet
Knuckles : Knuckles
Zero : Sıfır
Farklı Oyuncu Nickleri
AkBey
Hiraşimo
HirolsGoD
ETHAN
Gator
Nova I Mehmet
MONSTER
FÆRHAT
ÆZRAİL
Lone Wolf
TR❤LavaKing
Pablo Escobar
TESTERE
Afoqurever
HASAN™
ALİ™
DRG I Master
Berkut’BEY
TETRA*
EmirHan™
DOG4n
Razor™
#ONUR#
Çilingir
MR. Pusu
BuzulEJDER
ACC
Agresifizm
Kara Şövalye
58KIX Light
Mattu
Samuel Bassotto
Bobtherock
LucasXGamer
CR07
iOSAMA
RemiEli
CAPGUN
LINJIAKUN
Smoke™
LYNX
Best❤Heart
FamousKid
Viiper
T-BAG
Atlas
VELi
Optimum Sky
AhmetBEY
SİNCANLI
Çılgın Rako
VH™
BloodAXE
KanlıBalta
Genesis
Osmanlı Tokadı
VENOM
Bulut TATAR
Tatar RAMAZAN
Yiğit Bey
A.T.A.K.A.N
ULAŞ
Karagülle
Alanko
Mahoni
CeLLat
KAAN Pro
Yakup Reis
1881-193∞
193∞
TaNTaNa
Haktan BABA
TakaMURA
This is HAMZA
YalnızKurt
Varyemez Amca
ZOOM
Babanız
Babagiller
NOYAN
Rest!
REiS
Filinta
Eşkiya
FetihBEY
DolceGabanna
SKYline
xPRESS
SiyahSavaşcı
Melike™
SAĞLAM
CesurYürek
Nihat41
ORIMINAL
Bozkurt
Uranzinyo
Enpiel
ŞERİF
Kovboy21
EN İYİ, ŞEKİLLİ, HAVALI OYUNCU NİCKLERİ
Hazır şekilli nickleri kopyala yapıştır yaparak kullanabilirsiniz.
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KIZ OYUNCU NİCKLERİ
Amazon : Amazon
Majesty : majeste
Anomoly : anomoly
Malice : kötü niyet
Banshee : ölüm perisi
Mannequin : Manken
Belladonna : Belladonna
Cehennem kraliçesi
Minx : Sürtük
Beretta : Beretta
Mirage : serap
Majesty : Majesteleri
Princess : Prenses
Anomoly : Anomoly
Malice : Kötülük
Black Beauty : Siyah güzellik
Nightmare : Kâbus
Calypso : Kalipso
Nova : Nova
Carbon : Karbon
Pumps : Pompalar
Cascade : Çağlayan
Raven : kuzgun
Çiçek
Menekşe
Angel : Melek
Noisy Girl : Gürültülü Kız
Dark Swan : Kara Kuğu
Troubled Chick : Sorunlu Civciv
Sassy Muffin : Sassy Muffin
Peanut Butter Woman : Fıstık Ezmesi Kadın
Pink Nightmare : Pembe Kabus
White Swan : Beyaz kuğu
Dream Killer : Dream Killer
Wings : Kanatlar
Narin
Nadide
Güneş
Colada : Colada
Resin : Reçine
Cosma : Cosma
Kedi Kız
Yılan
Minnoş
Gökkuşağı
Sessiz Kız
Ay Peri
Gül
Riveter : Riveter
Cougar : Puma
Diken
Rogue : düzenbaz
Countess : kontes
Roulette : Rulet
Enchantress : büyücü kadın
Shadow : Gölge
Enigma : bilmece
Siren : Siren
Femme Fatale : Femme Fatale
Stiletto : kama
Firecracker : fişek
Tattoo : Dövme
Geisha : Geyşa
T-Back : T-Geri
Goddess : Tanrıça
Temperance : ölçülülük
Half Pint : Yarım Pint
Tequila : Tekila
Harlem : Harlem
Terror : Terör
Heroin : Eroin
Thunderbird : Thunderbird
Infinity : Sonsuzluk
Ultra : Ultra
Insomnia : Uykusuzluk hastalığı
Vanity : kibir
Ivy : Sarmaşık
Velvet : Kadife
Legacy : miras
Vixen : dişi tilki
Lithium : Lityum
Voodoo : büyü
Lolita : Lolita
Wicked : muzip
Lotus : Lotus
Widow : Dul
Mademoiselle : matmazel
Xenon : Ksenon
havali oyun nickleri
Havalı Nickler
COVID-19
Aspect: Görünüş
Wraith: Hayalet
Ebola : Ebola virüsü
Vein: Damar
Kraken: Deniz Canavarı
Bender: Cümbüş
Lynch: Linç
Big Papa: Büyük baba
Mad Dog: Deli köpek
Genç Aslan
GoyGoy
KeKe
Koçero
Patron
Mad Turkish: Deli Türk
Bowser: Benzin Pompası
Psycho: Psiko
Ranger: Korucu
Daemon: İblis
Sasquatch: Koca Ayak
Hunter (Avcı)
CoB@lt
Mr.Hakan
ÇılgınTürk
Death Warrior: Ölüm Savaşçısı
Bearded Angler: Sakallı Fener Balığı
Beetle King: Böcek Kral
Team Star: Takım Yıldızlar
Mortal Resistance: Ölümcül Direniş
Shadow Chaser: Gölge Kovalayıcısı
Kill Switch: Öldürme Anahtarı
Doom: Kader
Scar: Yara izi
Skinner: Deri Yüzücü
Skull Crusher: Kafatası Kırıcı
Slasher: Kamçı
Hiraşimo*Wışş
BeyDiyeceksiniz
Mirza
General
Snake Eyes: Yılan Gözü
Black Eagle (Kara Kartal)
Kral Osman
Gargoyle: Çirkin Yaratık
Grave: Mezar
Hash: Esrar
Void: Geçersiz
Ironclad: Zırhlı
Zero: Sıfır
Eti Crax
Msinik
PashaZade
Şadov Prov
OxyGeN : Oksijen
aLoNeAnqeL : Yalnız Melek
aLoNeDarK : Yalnız Karanlık
GameKinq : Oyun Kralı
DarKDayS : Karanlık Günler
FairyTale : Peri Masalı
LegendArrow : Efsane Ok
MythArrow : Efsane Ok
EldrithcArrow : Büyülü Ok
GoldenArrow : Altından Ok
TeaMStaR : Grup Yıldızı
GameMasTeR : Oyun Yöneticisi
BraveHeart : Cesur Yürek
SwindLer : Kazık Sokan , İşgence Yapan
Falcon : Doğan Şahin
LasTRomaNce : Son Aşk
UnKNowNLoVe : Bilinmeyen Aşk
SuRPriSeLoVe : Süpriz Aşk
Angelofdeath (Ölüm meleği)
MassiveStroke :Ağır Darbe
MortalResistance :Ölümcül direniş
DefendYourSeLf :Kendini koru gibi birşey.
Judge2WorLd :dünyaya Hakim
MindLessRookie :Akılsız Çaylak
Rookie :Çaylak
BLindGuardiaN :Kör gardiyan
Fearless (Korkusuz)
Fear (Korku)
Fearlessfighter (Korkusuz dövüşçü)
Fearfulwarriror (Korkulu savaşçı)
Doctorhealer (Şifacı doktor)
ImaginePerest :Hayal Perest
StingingStrokes :Acıtan Vuruş
UnconscionabLe :İnsafsız
Eirene :Yunan tanrısı
Thetis :Yunan tanrısı
Okeanos :Yunan tanrısı
Nemesis :Yunan tanrısı
Poine :Yunan tanrısı
Thanatos :Yunan tanrısı
TheDifference :Fark Yaratan
Cheteen (Adı çetin olan birinin kullanabilceği CHE içeren bir oyun nicki)
InFlames :Alevlerin İçinde
MorbidAngel :Ürkütücü melek
SepuLtura :Kabir (mezar)
Soulfly :Uçan ruh
EteRNaLLoVe : Sonsuz Aşk
EnDLeSSLoVe : Sonsuz Sevgi
NameLessWarrior ( isimsiz savaşçı )
Xecutioner ( Cellat )
TheArk
Arawn ( Yunan mitojolisinden bir isim )
NoThing2Lose ( kaybedicek birşey yok )
Lykia ( Yunan mitolojisinden bir isim )
YouAreMyCure ( ilacımsın )
LiveYourLife ( hayatını yaşa )
Dream ( rüya , hayal )
CrawL ( Sürünmek
YouAreMyDesTiny
DePiedra ( bir grup )
TheNightMare ( kabus )
ChromeSitar ( bir şarkıcı )
4EverDebora ( bunu bende bilmiyorum )
YouNeverKnow ( hiç belli olmaz )
MyLittleKnight ( benim küçük şövalyem )
AmIMad ( ben deli miyim ? )
SLayer :Katil
IcedEarth :buzul dünya
DreamSoLdier :Rüya Asker
TestaMent :Vasiyetnâme
DistuRbed : hastalıklı, rahatsız
DieAnotherDay :Başka Gün Öl
JustWatch adece İzle
ProofStriker : Profesyonel vurucu
ExpertMurderer :Uzman Katil
InFlames :Alevlerin İçinde
MorbidAngel :Ürkütücü melek
SepuLtura :Kabir (mezar)
Soulfly :Uçan ruh
SLayer :Katil
IcedEarth :buzul dünya
DreamSoLdier :Rüya Asker
TestaMent :Vasiyetnâme
DistuRbed : hastalıklı, rahatsız
DieAnotherDay :Başka Gün Öl
JustWatch sadece İzle
ProofStriker : Profesyonel vurucu
ExpertMurderer :Uzman Katil
Fight4Freedom :Özgürlük için savaş
MassiveStroke :Ağır Darbe
MortalResistance :Ölümcül direniş
DefendYourSeLf :Kendini koru gibi birşey.
Judge2WorLd :dünyaya Hakim
MindLessRookie :Akılsız Çaylak
Rookie :Çaylak
BLindGuardiaN :Kör gardiyan
NightWish :Gece Arzusu
TearsFears :Korku Gözyaşları
LightOfGod :Tanrının ışığı
GeneraLSmoker :Genel içici
Prisoners :Mahkum
Creative :Yaratıcı
Creature :Yaratık
TheOrder :Emir veren
RuLing :Hükmedici
IrResistibLe :Karşı Konulamaz
WatchAndLearn :İzle ve öğren
WhoisPowerful :Kim güçlü
ShutItDown :kapatıldığında,aşagı it kapa vs.
NothingMan :Boş Adam
PurposeLess :Amaçsız
CreationEpic :Yaradılış destanı
ImaginePerest :Hayal Perest
StingingStrokes :Acıtan Vuruş
UnconscionabLe :İnsafsız
Eirene :Yunan tanrısı
Thetis :Yunan tanrısı
Okeanos :Yunan tanrısı
Nemesis :Yunan tanrısı
Poine :Yunan tanrısı
Thanatos :Yunan tanrısı
TheDifference :Fark Yaratan
MortalDance :Ölümcül Dans
LastWorld son dünya
Literary :Ebedi
GameKinq : Oyun Kralı
DarKDayS : Karanlık Günler
Guiding :Yol Gösteren
GameMafia :Oyun mafyası
SiLentDeath essiz Ölüm
4Justice :Özgürlük için
SunSet :Gün batımı
StrongUnion :Güçlü birlik
StrongHold :Güçlü tutunmak,vs.
DreamTheater :düşler sahnesi
Insomnia :Uykusuzluk
Fight4Freedom :Özgürlük için savaş
NightWish :Gece Arzusu
TearsFears :Korku Gözyaşları
LightOfGod :Tanrının ışığı
GeneraLSmoker :Genel içici
Barikat (Oyunlarda Tank sınıfı için kullanılabilecek güzel bir nick)
Prisoners :Mahkum
Creative :Yaratıcı
Creature :Yaratık
teloji.com
TheOrder :Emir veren
RuLing :Hükmedici
IrResistibLe :Karşı Konulamaz
WatchAndLearn :İzle ve öğren
WhoisPowerful :Kim güçlü
ShutItDown :kapatıldığında,aşagı it kapa vs.
NothingMan :Boş Adam
PurposeLess :Amaçsız
CreationEpic :Yaradılış destanı
Gaddaroso (Adı osman olan birinin başına gaddar koyarak adını kısaltmasıyla oluşan bir nick)
MortalDance :Ölümcül Dans
LastWorld on dünya
Literary :Ebedi
UnInvited : Davetsiz
Ready2Die :Ölüm için hazırmısın
ExcellentJob :Mükemmel iş
SaviorAngel :Kurtarıcı melek
YoungCrew :Genç Ekip
FightForHonor :Onur için mücadele
Victory :Zafer,Galibiyet,başarı
TutoriaLs :Öğretiçi,göstericiler
PoleStar :Önder,lider
ManiacsArmy :Manyaklar ordusu
LeadSoldiers :Kurşun asker
NameLessWarrior (İsimsiz savaşçı)
Xecutioner (Cellat)
Arawn (Yunan mitojolisinden bir isim)
NoThing2Lose (Kaybedicek birşey yok)
Lykia (Yunan mitolojisinden bir isim)
FairyTale : Peri Masalı
LegendArrow : Efsane Ok
MythArrow : Efsane Ok
EldrithcArrow : Büyülü Ok
GoldenArrow : Altından Ok
TeaMStaR : Grup Yıldızı
GameMasTeR : Oyun Yöneticisi
BraveHeart : Cesur Yürek
SwindLer : Kazık Sokan , İşgence Yapan
Falcon : Doğan Şahin
StorMAnqeL : Fırtına Melegi
DarkGuardian : Karanlığın Gardiyanı
AdrenaLiN : Adrenalin,Heyecan
BonezCrusher : Kemik Kıran
SLauGHTeR : Katliamcı
HeLLFoRCe : Cehennemin Gücü
ImmorTaLTurK : Ölümsüz Türk
WilDClawZ : Vahşi Pençeler
EaglePaW : Kartal Pençesi
ACIT : Asit
StarDusT : Yıldız Tozu
YouLoST : Sen Kaybettin
TeaMMasteR : Takım Kurucusu veya Takım Kaptanı
Dizzy : İyiliği ve kötülü içinde barındıran melek.
Nemesis : Karşı Konulmaz Güç.
MoonWaLker : Ay Yürüyüşü
Okeanos : Ay tanrısı
Thanatos : Ölüm tanrısı
Realwest : Gerçek batı
Woodpecker : Ağaç kakan woody
SorryForDeadYou : Seni öldürdüğüm için üzgünüm
QuaLityDamage :Kaliteli Hasar
SLauGHTeR : Katliamcı
InFlames :Alevlerin İçinde
MorbidAngel :Ürkütücü melek
SepuLtura :Kabir (mezar)
Soulfly :Uçan ruh
SLayer :Katil
IcedEarth :buzul dünya
DreamSoLdier :Rüya Asker
TestaMent :Vasiyetnâme
DistuRbed : hastalıklı rahatsız
DieAnotherDay :Başka Gün Öl
JustWatch sadece İzle
ProofStriker : Profesyonel vurucu
ExpertMurderer :Uzman Katil
Fight4Freedom :Özgürlük için savaş
MassiveStroke :Ağır Darbe
MortalResistance :Ölümcül direniş
DefendYourSeLf :Kendini koru gibi birşey.
Judge2WorLd dünyaya Hakim
MindLessRookie :Akılsız Çaylak
Rookie :Çaylak
BLindGuardiaN :Kör gardiyan
NightWish :Gece Arzusu
TearsFears :Korku Gözyaşları
LightOfGod :Tanrının ışığı
GeneraLSmoker :Genel içici
Prisoners :Mahkum
Creative :Yaratıcı
Creature :Yaratık
TheOrder :Emir veren
RuLing :Hükmedici
IrResistibLe :Karşı Konulamaz
WatchAndLearn :İzle ve öğren
WhoisPowerful :Kim güçlü
NothingMan :Boş Adam
PurposeLess :Amaçsız
CreationEpic :Yaradılış destanı
ImaginePerest :Hayal Perest
StingingStrokes :Acıtan Vuruş
UnconscionabLe :İnsafsız
TheDifference :Fark Yaratan
MortalDance :Ölümcül Dans
LastWorld son dünya
Literary :Ebedi
UnInvited : Davetsiz
Ready2Die :Ölüm için hazırmısın
ExcellentJob :Mükemmel iş
SaviorAngel :Kurtarıcı melek
YoungCrew :Genç Ekip
FightForHonor :Onur için mücadele
Victory :ZaferGalibiyetbaşarı
TutoriaLs :Öğretiçigöstericiler
PoleStar :Önderlider
Guiding :Yol Gösteren
GameMafia :Oyun mafyası
SiLentDeath sessiz Ölüm
4Justice :Özgürlük için
StrongUnion :Güçlü birlik
StrongHold :Güçlü tutunmakvs.
DreamTheater düşler sahnesi
Insomnia :Uykusuzluk
ManiacsArmy :Manyaklar ordusu : )
LeadSoldiers :Kurşun asker
UnInvited : Davetsiz
Ready2Die :Ölüm için hazır mısın?
ExcellentJob :Mükemmel iş
SaviorAngel :Kurtarıcı melek
YoungCrew :Genç Ekip
FightForHonor :Onur için mücadele
Victory : Zafer, Galibiyet, başarı
TutoriaLs :Öğretici, göstericiler
PoleStar :Önder, lider
Guiding :Yol Gösteren
GameMafia :Oyun mafyası
SiLentDeath sessiz Ölüm
4Justice :Özgürlük için
Thehealer (Şifacı)
Magician (Büyücü)
Warriror (Savaşçı)
Dragon (Ejderha)
7Dragonwizard (Ejderha Büyücü)
Doomsday (Kıyamet)
Judgmentdragon (Kıyamet Ejderi)
Strongestwarriror (Güçlü Savaşçı)
Fight (Dövüş)
Crocodile (Timsah)
Lion (Aslan)
Eagle (Kartal)
Canary (Kanarya)
Roadwarriror (Kara savaşçı)
İnfantry (Piyade)
Soldier (Asker)
Executionerexecuted (İdam Celladı)
Deathwarriror (Ölüm savaşçısı)
Lethalanimal (Öldürücü hayvan)
Ghostkiller (Öldürücü Hayalet)
Ghostpasha (Hayalet paşa)
Zombierotten (Çürümüş Zombi)
Thecrucial (Can Alıcı)
Icewizard (Buz Büyücüsü)
Electricwizard (Elektrik büyücüsü)
Wetwater (Islak su)
Hotfire (Sıcak ateş)
Icecold (Soğuk buz)
Thenightmare (Kabus)
Fourleafclover (4 yapraklı yonca)
Scaryghost (Korkunç hayalet)
Scary Nightmare (Korkunç Kabus)
Drybeansandrice (Kuru Fasulyeli Pilav)
HYMENALOS GENÇLİK VE EVLENDİRME TANRISI
ANDROGEO MİNOS’UN OĞLU
URANOS GÖK TANRIÇASI
HELİOS GÜNEŞ TANRISI
APOLLON GÜZEL SANATLAR TANRISI
ENYALİOS HARP TANRISI
ATE HATA VE GÜNAH TANRIÇASI
HYBRİS HAYASIZLIK TANRISI
SENTİNUS DUYGU TANRISI
EİLEİTHHYİA DOĞUMLARDA KADINLARA YARDIM EDEN TANRIÇA
FORNAKS FIRINLARIN TANRISI
ADONİS ERKEKLİK VE BEREKET TANRISI
HERA EVLİLİK TANRIÇASI
PHANTASO FANTEZİ TANRISI
KAİROS FIRSAT TANRISI
THYPHON FIRTINA TANRISI
NYKS GECE TANRIÇASI
HEBE GENÇLİK TANRIÇASI
KLOTHO HAYAT İPLİĞİNİ BÜKEN TANRIÇA
HERMAPHRODİTOS HEM ERKEK HEM DİŞİLİĞİ OLAN TANRISAL YARATIK
FURİNA HIRSIZLARIN TANRISI
METİS HİKMET VE TEDBİRLİLİK TANRIÇASI
MİNEMOSYNE BELLEK TANRIÇASI
HERMES BELAGAT TANRISI
CERES BEREKET TANRIÇASI
POROS BEREKET TANRISI
OKEANOS BÜTÜN IRMAKLARIN BABASI SAYILAN TANRI
KİRKE BÜYÜCÜ TANRIÇA
AMPHİTRİTE DENİZ DİBİ TANRIÇASI
THETİS DENİZ TANRIÇASI
POSEİDON DENİZ TANRISI
ARTEMİS İFFET TANRIÇASI
SENİUS İHTİYARLIK TANRISI
NEMESİS İNTİKAM TANRIÇASI
POİNE CEZA VE İNTİKAM TANRIÇASI
MOİRALAR KADER TANRIÇALARI
KRONOS KAİNATIN HAKİMİ
PİTHO KANDIRMA TANRIÇASI
THEMİS KANUN VE ADALET TANRIÇASI
FRAUDE HİLE TANRIÇASI
ASOPOS ıRMAK TANRISI
AİGİNA IRMAK TANRISININ KIZI
ALGOS IZDIRAP TANRISI
PENTHOS KEDER TANRISI
LİMOS AÇLIK TANRIÇASI
DİKE ADALET TANRIÇASI
SEMELE AHİRET TANRIÇASI
HESTİA AİLE FAZİLETLERİ TANRIÇASI
MOMOS ALAY VE HİCİV TANRIÇASI
ARTEMİS ANA TANRIÇA
ARİSTALOS ARICILIK TANRISI
EROS AŞK TANRISI
AFRODİT AŞK VE GÜZELLİK TANRIÇASI
ATALANTE AVCI KIZ
BENDİS AY TANRIÇASI
EİRENE BARIŞ TANRIÇASI
Yunan Mitolojisinden Nickler
Zeus : Mutlak Kudret Tanrısı
Hades : Yer Altındaki Ölüler Ülkesinin Tanrısı
Athena : Zeka Tanrıçası
Limos : Açlık Tanrıçası
Dike : Adalet Tanrıçası
Semele : Ahiret Tanrıçası
Hestia : Aile Faziletleri Tanrıçası
Momos : Alay ve Hiciv Tanrıçası
Artemis : Ana Tanrıça
Aristalos : Arıcılık Tanrısı
Eros : Aşk Tanrısı
Afrodit : Aşk ve Güzellik Tanrıçası
Atalante : Avcı Kız
Bendis : Ay Tanrıçası
Eirene : Barış Tanrıçası
Furina : Hırsızların Tanrısı
Metis : Hikmet ve Tedbirlilik Tanrıçası
Fraude : Hile Tanrıçası
Asopos : Irmak Tanrısı
Aigina : Irmak Tanrısının Kızı
Algos : Izdırap Tanrısı
Penthos : Keder Tanrısı
Artemis : İffet Tanrıçası
Senius : İhtiyarlık Tanrısı
Nemesis : İntikam Tanrıçası
Poine : Ceza ve İntikam Tanrıçası
Moiralar : Kader Tanrıçaları
Kronos : Kainatin Hakimi
Pitho : Kandırma Tanrıçası
Minemosyne : Bellek Tanrıçası
Hermes : Belagat Tanrısı
Ceres : Bereket Tanrıçası
Poros : Bereket Tanrısı
Okeanos : Bütün Irmakların Babası Sayılan Tanrı
Kirke : Büyücü Tanrıça
Amphitrite : Deniz Dibi Tanrıçası
Thetis : Deniz Tanrıçası
Poseidon : Deniz Tanrısı
Sentinus : Duygu Tanrısı
Eileithhyia : Doğumlarda Kadınlara Yardım Eden Tanrıça
Fornaks : Fırınların Tanrısı
Adonis : Erkeklik ve Bereket Tanrısı
Hera : Evlilik Tanrıçası
Phantaso . Fantezi Tanrısı
Kairos : Fırsat Tanrısı
Thyphon : Fırtına Tanrısı
Nyks : Gece Tanrıçası
Hebe : Gençlik Tanrıçası
Hymenalos : Gençlik Ve Evlendirme Tanrısı
Androgeo : Minos’un Oğlu
Uranos : Gök Tanrıçası
Helios : Güneş Tanrısı
Apollon : Güzel Sanatlar Tanrısı
Enyalios : Harp Tanrısı
Ate : Hata Ve Günah Tanrıçası
Hybris : Hayasızlık Tanrısı
Klotho : Hayat İpliğini Büken Tanrıça
Themis : Kanun ve Adalet Tanrıçası
Eresbos : Karanlık Tanrısı
Fons : Kaynaklar Tanrıçası
Pan : Kır Tanrısı
Vakana : Kırlarda Dinlenenleri Koruyan Tanrı
Phobos : Korku Tanrıçası
Herakles : Kuvvet Tanrısı
Orfe : Müzikçi Ozan
Risus : Neşe Tanrısı
Ros : Şebnem Tanrısı
Bia : Şiddet Tanrıçası
Rheme : Şöhret Tanrıçası
Fatum : Talih Tanrısı
Nektar : Tanrıları Ölümsüzleştiren İçkiler
Ambrosia : Tanrıları Ölümsüzleştiren Yiyecekler
Fors : Tesadüf Tanrısı
Thyke : Tesadüf Tanrıçası
Demeter : Toprak ve Tarım Tanrıçası
İkaros : Uçmayı Başaran İlk İnsan
Hypnos : Uyku Tanrısı
Eris : Nifak Tanrıçası
Feronia : Ormanları Koruyan Tanrıça
Ultio : İntikam Tanrıçası
Thanatos . Ölüm Tanrısı
Oinone : Pınar Perisi
Amykos : Poseidon’un Oğlu
Morpheus : Rüyalar Tanrısı
Boreas : Rüzgar Tanrısı
Alkyone : Rüzgar Tanrıçası
Eolo : Rüzgarların Bekçisi
Penelope : Sadakat Timsali
Hygieia : Sağlık Tanrıçası
Akslepios : Sağlık ve Hekimlik Tanrısı
Hephaistos : Sanayi Tanrısı
Ares : Savaş Tanrısı
Urania : Semavi Aşk Tanrıçası
Febris : Sıcaklık Tanrıçası
Fides : Sözünde Durma Tanrıçası
Perimelis : Sürülere Gözcülük Eden Periler
Eos : Şafak Tanrıçası
Dionysos : Şarap ve Coşku Tanrısı
Persephone . Yeraltı Tanrıçası
Elysion : Yeraltı Cenneti
Aiakos : Yeraltı Ülkesinde Ölüler Hakimi
Flora : Yeşeren Bitkiler Alemi Tanrıçası
Penia : Yoksulluk Tanrıçası
Daimon : Zeka ve İlahi Kuvvet Tanrısı
Ploutos : Zenginlik Tanrısı