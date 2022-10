İngilizce bir kelime olan nick, takma olarak bilinmektedir. Genel olarak online oyunlarda sıkça gördüğümüz nick name ibaresi, Türkçe'de takma isim olarak adlandırılabilir. Bu nedenle oynadıkları online oyunda en güzel, popüler, en iyi, havalı oyuncu nickiyle yer almak isteyenler araştırmalarda bulunuyor. İnternet arama motorlarında araştıranlar için Güzel, popüler oyun nickleri 2022 | En iyi, şekilli, havalı oyuncu nickleri burada!

GÜZEL, POPÜLER OYUN NİCKLERİ 2022

Big Papa: Her zaman patron gibi davranan oyuncular için.

Aspect: Eğlenceyi seven oyuncular için bir nick.

Big Spender: Çok fazla para harcayan oyuncu nicki.

Bullet: Mermi kadar hızlı bir adam için nick.

Savage: Vahşi, yabani anlamına gelen nick.

Adonis: Kaslı erkekler için bir nick.

Aberr: Gezmeyi sevenler için alternatif bir oyun nicki.

Athena: Mitolojide zeka tanrıçası.

Black Widow: Kara dul.

Alpha: Kendine güvenen erkekler için havalı bir nick.

Crafty: Kurnaz

Colt: Atları sevenler için güzel bir nick.

Caltrop: Arabalara kurulan çivili tuzak. Araba sevenler için havalı nick.

Frenzy: Çıldırtmak. Çılgın oyun nicki.

Hitter: Basketçiler için güzel bir nick.

King Joffrey: Şimdiye kadarki en nefret edilen Game of Thrones karakterinin adı.

Hurricane: Kasırga anlamına gelen farklı bir nick.

Javelin: Cirit anlamına gelir ve hızlı oyuncular tercih edebilir bu nicki.

Leviathan: Büyük su canavarı ve sonsuz güce sahip devasa şey anlamına gelen havalı nick.

Manic: Manyak ve çılgın.

Obliterator: Tüm izleri yok eden şey.

Basilisk: Dedikodu yapmayı seven erkekler için oyun nicki.

Bowser: Benzin pompası anlamına gelen nick. Gezmeyi ve takılmayı sevenler için havalı nick.

Bullet Proof: Kurşun geçirmez.

Bella: Güzel bir kız için havalı bir nick.

Hulk: Oyunda tank sınıfında oynayanlar için güzel bir takma ad.

Foodie: Yemek yemeyi seven anlamında.

Diddy: Zengin ve ünlü müzik gurusunun takma adı.

Popüler Oyun Nickleri

LUPIN

Arsen Lüpen

Ambusher – Pusucu

Avenger – İntikamcı

Bane – Yıkım

The Armor – Zırh

Arsenal – Cephanelik

Agitator – Karıştırıcı

Agony – Izdırap

Albatros – Albatros

Amazon – Amazon

Moment – An

Trink – Ziynet

Twitch – Seğirme

Username – Kullanıcı adı

Critical Role – Kiritik rol

Digital – Dijital

Annihilator – Yok Edici

Anomaly – Anomali

Arbitrage – Arbitraj

Atomic – Atomik

Axe – Balta

Axe-man – Balta adam

Azrael – Azrail

Alien – Yabancı

Abyss – Uçurum

Strong Position – Güçlü Konum

Cool New Username – Harika Yeni Kullanıcı Adı

Ultimate Guide – Nihai Kılavuz

Unique Identity – Benzersiz Kimlik

Blade – Bıçak ağzı

Blaser – Blaser

Blooder – Kanlı

Bodybag – Ceset torbası

Bomber – Bombacı

Courtesy flush – Nezaket floş

Artemis – Artemis

Arya – Arya

Aspect – Görünüş

Athena – Athena

Atilla – Atilla

Atom – Atom

Baccarat – Bakara

Ballistic – Balistik

Barbarian – Barbar

Basilisk – Basilisk

Bat – Yarasa

Bellona – Bellona

Bender – Bükücü

Beryllium – Berilyum

Big Papa – Büyük baba

Big Time – Büyük zaman

Mustafa the Butcher – Kasap Mustafa

Black Beauty – Siyah güzellik

Black Cat – Kara kedi

Black Mamba – Kara Mamba

JOKER

Zero One : Sıfır Bir

Steel : Çelik

Kevlar : Çelik yelek

Lightning : Şimşek

Tito : Tito

Bullet-Proof : Kurşun geçirmez

Fire-Bred : Yangın-Bred

Titanium : Titanyum

Hurricane : Kasırga

AeternaVictrix: Namağlup

Balendin: Sağlam

Benita: Kutsal

Ironsides : yiğit kimse

Iron-Cut : Demir Kesme

Tempest : fırtına

Iron Heart : Demir kalp

Steel Forge : Çelik Dövme

Pursuit : kovalama

Steel Foil : Çelik folyo

Aspect : Görünüş

Kraken : deniz canavarı

Demise: ölüm

Phantom: hayalet

Freak: ucube

Grim: acımasız

Bender : cümbüş

Lynch : Linç

Big Papa : Büyük baba

Mad Dog : Deli köpek

Bowser : benzin pompası

O’Doyle : O’Doyle

Bruise : çürük

Psycho : Psiko

Cannon : top

Ranger : korucu

Clink : çın

Ratchet : mandal

Cobra : kobra

Reaper : orakçı

Colt : tay

Rigs : Donanımları

Crank : Krank

Ripley : Ripley

Creep : Sürünme

Roadkill : roadkill

Daemon : şeytan

Ronin : Ronin

Bad Bunny : Kötü Tavşan

Bailey : Şatonun dış avlusu

Bane : Yıkım

Battle : Savaş

Bazooka : Bazuka

Bear : Ayı

Bearded Angler : Sakallı Fener

Decay : çürüme

Rubble : Moloz

Diablo : Diablo

Sasquatch : Koca Ayak

Doom : kader

Scar : Yara izi

Dracula : Drakula

Shiver : titreme

Dragon : Ejderha

Skinner : deri yüzücü

Fender : çamurluk

Skull Crusher : Kafatası Kırıcı

Fester : Fester

Slasher : Kamçı

Fisheye : Balık gözü

Steelshot : Steelshot

Flack : Flack

Surge : dalgalanma

Gargoyle : çirkin yaratık

Sythe : Sythe

Grave : mezar

Trip : gezi

Gunner : topçu

Trooper : süvari atı

Hash : esrar

Tweek : Tweek

Hashtag : Başlık etiketi

Vein : damar

Indominus : Indominus

Void : Geçersiz

Ironclad : demir kaplı

Wardon : Wardon

Killer : Katil

Wraith : hayalet

Knuckles : Knuckles

Zero : Sıfır

Farklı Oyuncu Nickleri

AkBey

Hiraşimo

HirolsGoD

ETHAN

Gator

Nova I Mehmet

MONSTER

FÆRHAT

ÆZRAİL

Lone Wolf

TR❤LavaKing

Pablo Escobar

TESTERE

Afoqurever

HASAN™

ALİ™

DRG I Master

Berkut’BEY

TETRA*

EmirHan™

DOG4n

Razor™

#ONUR#

Çilingir

MR. Pusu

BuzulEJDER

ACC

Agresifizm

Kara Şövalye

58KIX Light

Mattu

Samuel Bassotto

Bobtherock

LucasXGamer

CR07

iOSAMA

RemiEli

CAPGUN

LINJIAKUN

Smoke™

LYNX

Best❤Heart

FamousKid

Viiper

T-BAG

Atlas

VELi

Optimum Sky

AhmetBEY

SİNCANLI

Çılgın Rako

VH™

BloodAXE

KanlıBalta

Genesis

Osmanlı Tokadı

VENOM

Bulut TATAR

Tatar RAMAZAN

Yiğit Bey

A.T.A.K.A.N

ULAŞ

Karagülle

Alanko

Mahoni

CeLLat

KAAN Pro

Yakup Reis

1881-193∞

193∞

TaNTaNa

Haktan BABA

TakaMURA

This is HAMZA

YalnızKurt

Varyemez Amca

ZOOM

Babanız

Babagiller

NOYAN

Rest!

REiS

Filinta

Eşkiya

FetihBEY

DolceGabanna

SKYline

xPRESS

SiyahSavaşcı

Melike™

SAĞLAM

CesurYürek

Nihat41

ORIMINAL

Bozkurt

Uranzinyo

Enpiel

ŞERİF

Kovboy21

EN İYİ, ŞEKİLLİ, HAVALI OYUNCU NİCKLERİ

Hazır şekilli nickleri kopyala yapıştır yaparak kullanabilirsiniz.

꧁༺J꙰O꙰K꙰E꙰R꙰༻꧂

꧁ঔৣ☬✞???✞☬ঔৣ꧂

꧁༒Gamer༒꧂

sͩtͤaͣlͭkͪer

™Ꭰᥲʀκ͢❥Ӄᴎ͟͞ɪ͟͞ԍ͟͞ʜ͟͞ᴛ™Gamer]

꧁༺༒☬๖ۣ•҉Ǥaϻeℝ❥ ☬༒༻꧂

◤✞???? ?????✞◥

♛•KING•♛™︎

◥꧁དᏕYᏓ༒ᎾᎡᎢᎬᏚᎬཌ꧂◤

?꧁༒$£&°/ŁËĜĘŇÐ༒꧂?

༒₲Ⱡ₳Đł₳₮ØⱤ༒

꧁ŠԩąƉŏώ❥•҉ǤaϻeⱤ꧂

꧁༒Fierro༒꧂

₦Ї₦ℑ₳-₢₳₥₤R

ĎâŘk°ØmÈğĄ

꧁♥テⱠØ₱łł♥꧂

?????

꧁Prettψ BØψ꧂

★彡[Geek]彡★

ƮƧᏩメᴛɪɢᴀᴡᴀʀᴀᴋ✘

冰|•sγςτңε

☬ᴠᴇɴᴏᴍ☬

Ł۝ηℇ Ѿཞℓ?єя

☆°Zeyrox°☆

_ŇoVä《》LêÂďĒř_

꧁ঔৣ☬✞??????✞☬ঔৣ꧂

Dæky⚔️

꧁༒Game༒꧂

꧁ツѕereɴιтy нαѕн❥ツ꧂

▪︎《☆》~§ķýłēx~《☆》▪︎

ᎷᏒ★Gamer★࿐

???⫸ℊⒶ₥ Ⓔ?✔

✞ঔৣ۝ÐâřҟŦﺂℜê۝ঔৣ✞,

꧁OmEgA_PePpA꧂

༺༒Ꮪ༒Ꭲ༒Ꭿ༒Ꭱ༒༻

꧁HR꧂ ♛•?????•♛™︎

༺๖ۣۣۜLeͥgeͣnͫ๖ۣۣۜD༻թг๏

꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂

KIZ OYUNCU NİCKLERİ

Amazon : Amazon

Majesty : majeste

Anomoly : anomoly

Malice : kötü niyet

Banshee : ölüm perisi

Mannequin : Manken

Belladonna : Belladonna

Cehennem kraliçesi

Minx : Sürtük

Beretta : Beretta

Mirage : serap

Majesty : Majesteleri

Princess : Prenses

Anomoly : Anomoly

Malice : Kötülük

Black Beauty : Siyah güzellik

Nightmare : Kâbus

Calypso : Kalipso

Nova : Nova

Carbon : Karbon

Pumps : Pompalar

Cascade : Çağlayan

Raven : kuzgun

Çiçek

Menekşe

Angel : Melek

Noisy Girl : Gürültülü Kız

Dark Swan : Kara Kuğu

Troubled Chick : Sorunlu Civciv

Sassy Muffin : Sassy Muffin

Peanut Butter Woman : Fıstık Ezmesi Kadın

Pink Nightmare : Pembe Kabus

White Swan : Beyaz kuğu

Dream Killer : Dream Killer

Wings : Kanatlar

Narin

Nadide

Güneş

Colada : Colada

Resin : Reçine

Cosma : Cosma

Kedi Kız

Yılan

Minnoş

Gökkuşağı

Sessiz Kız

Ay Peri

Gül

Riveter : Riveter

Cougar : Puma

Diken

Rogue : düzenbaz

Countess : kontes

Roulette : Rulet

Enchantress : büyücü kadın

Shadow : Gölge

Enigma : bilmece

Siren : Siren

Femme Fatale : Femme Fatale

Stiletto : kama

Firecracker : fişek

Tattoo : Dövme

Geisha : Geyşa

T-Back : T-Geri

Goddess : Tanrıça

Temperance : ölçülülük

Half Pint : Yarım Pint

Tequila : Tekila

Harlem : Harlem

Terror : Terör

Heroin : Eroin

Thunderbird : Thunderbird

Infinity : Sonsuzluk

Ultra : Ultra

Insomnia : Uykusuzluk hastalığı

Vanity : kibir

Ivy : Sarmaşık

Velvet : Kadife

Legacy : miras

Vixen : dişi tilki

Lithium : Lityum

Voodoo : büyü

Lolita : Lolita

Wicked : muzip

Lotus : Lotus

Widow : Dul

Mademoiselle : matmazel

Xenon : Ksenon

havali oyun nickleri

Havalı Nickler

COVID-19

Aspect: Görünüş

Wraith: Hayalet

Ebola : Ebola virüsü

Vein: Damar

Kraken: Deniz Canavarı

Bender: Cümbüş

Lynch: Linç

Big Papa: Büyük baba

Mad Dog: Deli köpek

Genç Aslan

GoyGoy

KeKe

Koçero

Patron

Mad Turkish: Deli Türk

Bowser: Benzin Pompası

Psycho: Psiko

Ranger: Korucu

Daemon: İblis

Sasquatch: Koca Ayak

Hunter (Avcı)

CoB@lt

Mr.Hakan

ÇılgınTürk

Death Warrior: Ölüm Savaşçısı

Bearded Angler: Sakallı Fener Balığı

Beetle King: Böcek Kral

Team Star: Takım Yıldızlar

Mortal Resistance: Ölümcül Direniş

Shadow Chaser: Gölge Kovalayıcısı

Kill Switch: Öldürme Anahtarı

Doom: Kader

Scar: Yara izi

Skinner: Deri Yüzücü

Skull Crusher: Kafatası Kırıcı

Slasher: Kamçı

Hiraşimo*Wışş

BeyDiyeceksiniz

Mirza

General

Snake Eyes: Yılan Gözü

Black Eagle (Kara Kartal)

Kral Osman

Gargoyle: Çirkin Yaratık

Grave: Mezar

Hash: Esrar

Void: Geçersiz

Ironclad: Zırhlı

Zero: Sıfır

Eti Crax

Msinik

PashaZade

Şadov Prov

OxyGeN : Oksijen

aLoNeAnqeL : Yalnız Melek

aLoNeDarK : Yalnız Karanlık

GameKinq : Oyun Kralı

DarKDayS : Karanlık Günler

FairyTale : Peri Masalı

LegendArrow : Efsane Ok

MythArrow : Efsane Ok

EldrithcArrow : Büyülü Ok

GoldenArrow : Altından Ok

TeaMStaR : Grup Yıldızı

GameMasTeR : Oyun Yöneticisi

BraveHeart : Cesur Yürek

SwindLer : Kazık Sokan , İşgence Yapan

Falcon : Doğan Şahin

LasTRomaNce : Son Aşk

UnKNowNLoVe : Bilinmeyen Aşk

SuRPriSeLoVe : Süpriz Aşk

Angelofdeath (Ölüm meleği)

MassiveStroke :Ağır Darbe

MortalResistance :Ölümcül direniş

DefendYourSeLf :Kendini koru gibi birşey.

Judge2WorLd :dünyaya Hakim

MindLessRookie :Akılsız Çaylak

Rookie :Çaylak

BLindGuardiaN :Kör gardiyan

Fearless (Korkusuz)

Fear (Korku)

Fearlessfighter (Korkusuz dövüşçü)

Fearfulwarriror (Korkulu savaşçı)

Doctorhealer (Şifacı doktor)

ImaginePerest :Hayal Perest

StingingStrokes :Acıtan Vuruş

UnconscionabLe :İnsafsız

Eirene :Yunan tanrısı

Thetis :Yunan tanrısı

Okeanos :Yunan tanrısı

Nemesis :Yunan tanrısı

Poine :Yunan tanrısı

Thanatos :Yunan tanrısı

TheDifference :Fark Yaratan

Cheteen (Adı çetin olan birinin kullanabilceği CHE içeren bir oyun nicki)

InFlames :Alevlerin İçinde

MorbidAngel :Ürkütücü melek

SepuLtura :Kabir (mezar)

Soulfly :Uçan ruh

EteRNaLLoVe : Sonsuz Aşk

EnDLeSSLoVe : Sonsuz Sevgi

NameLessWarrior ( isimsiz savaşçı )

Xecutioner ( Cellat )

TheArk

Arawn ( Yunan mitojolisinden bir isim )

NoThing2Lose ( kaybedicek birşey yok )

Lykia ( Yunan mitolojisinden bir isim )

YouAreMyCure ( ilacımsın )

LiveYourLife ( hayatını yaşa )

Dream ( rüya , hayal )

CrawL ( Sürünmek

YouAreMyDesTiny

DePiedra ( bir grup )

TheNightMare ( kabus )

ChromeSitar ( bir şarkıcı )

4EverDebora ( bunu bende bilmiyorum )

YouNeverKnow ( hiç belli olmaz )

MyLittleKnight ( benim küçük şövalyem )

AmIMad ( ben deli miyim ? )

SLayer :Katil

IcedEarth :buzul dünya

DreamSoLdier :Rüya Asker

TestaMent :Vasiyetnâme

DistuRbed : hastalıklı, rahatsız

DieAnotherDay :Başka Gün Öl

JustWatch adece İzle

ProofStriker : Profesyonel vurucu

ExpertMurderer :Uzman Katil

InFlames :Alevlerin İçinde

MorbidAngel :Ürkütücü melek

SepuLtura :Kabir (mezar)

Soulfly :Uçan ruh

SLayer :Katil

IcedEarth :buzul dünya

DreamSoLdier :Rüya Asker

TestaMent :Vasiyetnâme

DistuRbed : hastalıklı, rahatsız

DieAnotherDay :Başka Gün Öl

JustWatch sadece İzle

ProofStriker : Profesyonel vurucu

ExpertMurderer :Uzman Katil

Fight4Freedom :Özgürlük için savaş

MassiveStroke :Ağır Darbe

MortalResistance :Ölümcül direniş

DefendYourSeLf :Kendini koru gibi birşey.

Judge2WorLd :dünyaya Hakim

MindLessRookie :Akılsız Çaylak

Rookie :Çaylak

BLindGuardiaN :Kör gardiyan

NightWish :Gece Arzusu

TearsFears :Korku Gözyaşları

LightOfGod :Tanrının ışığı

GeneraLSmoker :Genel içici

Prisoners :Mahkum

Creative :Yaratıcı

Creature :Yaratık

TheOrder :Emir veren

RuLing :Hükmedici

IrResistibLe :Karşı Konulamaz

WatchAndLearn :İzle ve öğren

WhoisPowerful :Kim güçlü

ShutItDown :kapatıldığında,aşagı it kapa vs.

NothingMan :Boş Adam

PurposeLess :Amaçsız

CreationEpic :Yaradılış destanı

ImaginePerest :Hayal Perest

StingingStrokes :Acıtan Vuruş

UnconscionabLe :İnsafsız

Eirene :Yunan tanrısı

Thetis :Yunan tanrısı

Okeanos :Yunan tanrısı

Nemesis :Yunan tanrısı

Poine :Yunan tanrısı

Thanatos :Yunan tanrısı

TheDifference :Fark Yaratan

MortalDance :Ölümcül Dans

LastWorld son dünya

Literary :Ebedi

GameKinq : Oyun Kralı

DarKDayS : Karanlık Günler

Guiding :Yol Gösteren

GameMafia :Oyun mafyası

SiLentDeath essiz Ölüm

4Justice :Özgürlük için

SunSet :Gün batımı

StrongUnion :Güçlü birlik

StrongHold :Güçlü tutunmak,vs.

DreamTheater :düşler sahnesi

Insomnia :Uykusuzluk

Fight4Freedom :Özgürlük için savaş

NightWish :Gece Arzusu

TearsFears :Korku Gözyaşları

LightOfGod :Tanrının ışığı

GeneraLSmoker :Genel içici

Barikat (Oyunlarda Tank sınıfı için kullanılabilecek güzel bir nick)

Prisoners :Mahkum

Creative :Yaratıcı

Creature :Yaratık

TheOrder :Emir veren

RuLing :Hükmedici

IrResistibLe :Karşı Konulamaz

WatchAndLearn :İzle ve öğren

WhoisPowerful :Kim güçlü

ShutItDown :kapatıldığında,aşagı it kapa vs.

NothingMan :Boş Adam

PurposeLess :Amaçsız

CreationEpic :Yaradılış destanı

Gaddaroso (Adı osman olan birinin başına gaddar koyarak adını kısaltmasıyla oluşan bir nick)

MortalDance :Ölümcül Dans

LastWorld on dünya

Literary :Ebedi

UnInvited : Davetsiz

Ready2Die :Ölüm için hazırmısın

ExcellentJob :Mükemmel iş

SaviorAngel :Kurtarıcı melek

YoungCrew :Genç Ekip

FightForHonor :Onur için mücadele

Victory :Zafer,Galibiyet,başarı

TutoriaLs :Öğretiçi,göstericiler

PoleStar :Önder,lider

ManiacsArmy :Manyaklar ordusu

LeadSoldiers :Kurşun asker

NameLessWarrior (İsimsiz savaşçı)

Xecutioner (Cellat)

Arawn (Yunan mitojolisinden bir isim)

NoThing2Lose (Kaybedicek birşey yok)

Lykia (Yunan mitolojisinden bir isim)

FairyTale : Peri Masalı

LegendArrow : Efsane Ok

MythArrow : Efsane Ok

EldrithcArrow : Büyülü Ok

GoldenArrow : Altından Ok

TeaMStaR : Grup Yıldızı

GameMasTeR : Oyun Yöneticisi

BraveHeart : Cesur Yürek

SwindLer : Kazık Sokan , İşgence Yapan

Falcon : Doğan Şahin

StorMAnqeL : Fırtına Melegi

DarkGuardian : Karanlığın Gardiyanı

AdrenaLiN : Adrenalin,Heyecan

BonezCrusher : Kemik Kıran

SLauGHTeR : Katliamcı

HeLLFoRCe : Cehennemin Gücü

ImmorTaLTurK : Ölümsüz Türk

WilDClawZ : Vahşi Pençeler

EaglePaW : Kartal Pençesi

ACIT : Asit

StarDusT : Yıldız Tozu

YouLoST : Sen Kaybettin

TeaMMasteR : Takım Kurucusu veya Takım Kaptanı

Dizzy : İyiliği ve kötülü içinde barındıran melek.

Nemesis : Karşı Konulmaz Güç.

MoonWaLker : Ay Yürüyüşü

Okeanos : Ay tanrısı

Thanatos : Ölüm tanrısı

Realwest : Gerçek batı

Woodpecker : Ağaç kakan woody

SorryForDeadYou : Seni öldürdüğüm için üzgünüm

QuaLityDamage :Kaliteli Hasar

SLauGHTeR : Katliamcı

InFlames :Alevlerin İçinde

MorbidAngel :Ürkütücü melek

SepuLtura :Kabir (mezar)

Soulfly :Uçan ruh

SLayer :Katil

IcedEarth :buzul dünya

DreamSoLdier :Rüya Asker

TestaMent :Vasiyetnâme

DistuRbed : hastalıklı rahatsız

DieAnotherDay :Başka Gün Öl

JustWatch sadece İzle

ProofStriker : Profesyonel vurucu

ExpertMurderer :Uzman Katil

Fight4Freedom :Özgürlük için savaş

MassiveStroke :Ağır Darbe

MortalResistance :Ölümcül direniş

DefendYourSeLf :Kendini koru gibi birşey.

Judge2WorLd dünyaya Hakim

MindLessRookie :Akılsız Çaylak

Rookie :Çaylak

BLindGuardiaN :Kör gardiyan

NightWish :Gece Arzusu

TearsFears :Korku Gözyaşları

LightOfGod :Tanrının ışığı

GeneraLSmoker :Genel içici

Prisoners :Mahkum

Creative :Yaratıcı

Creature :Yaratık

TheOrder :Emir veren

RuLing :Hükmedici

IrResistibLe :Karşı Konulamaz

WatchAndLearn :İzle ve öğren

WhoisPowerful :Kim güçlü

NothingMan :Boş Adam

PurposeLess :Amaçsız

CreationEpic :Yaradılış destanı

ImaginePerest :Hayal Perest

StingingStrokes :Acıtan Vuruş

UnconscionabLe :İnsafsız

TheDifference :Fark Yaratan

MortalDance :Ölümcül Dans

LastWorld son dünya

Literary :Ebedi

UnInvited : Davetsiz

Ready2Die :Ölüm için hazırmısın

ExcellentJob :Mükemmel iş

SaviorAngel :Kurtarıcı melek

YoungCrew :Genç Ekip

FightForHonor :Onur için mücadele

Victory :ZaferGalibiyetbaşarı

TutoriaLs :Öğretiçigöstericiler

PoleStar :Önderlider

Guiding :Yol Gösteren

GameMafia :Oyun mafyası

SiLentDeath sessiz Ölüm

4Justice :Özgürlük için

StrongUnion :Güçlü birlik

StrongHold :Güçlü tutunmakvs.

DreamTheater düşler sahnesi

Insomnia :Uykusuzluk

ManiacsArmy :Manyaklar ordusu : )

LeadSoldiers :Kurşun asker

UnInvited : Davetsiz

Ready2Die :Ölüm için hazır mısın?

ExcellentJob :Mükemmel iş

SaviorAngel :Kurtarıcı melek

YoungCrew :Genç Ekip

FightForHonor :Onur için mücadele

Victory : Zafer, Galibiyet, başarı

TutoriaLs :Öğretici, göstericiler

PoleStar :Önder, lider

Guiding :Yol Gösteren

GameMafia :Oyun mafyası

SiLentDeath sessiz Ölüm

4Justice :Özgürlük için

Thehealer (Şifacı)

Magician (Büyücü)

Warriror (Savaşçı)

Dragon (Ejderha)

7Dragonwizard (Ejderha Büyücü)

Doomsday (Kıyamet)

Judgmentdragon (Kıyamet Ejderi)

Strongestwarriror (Güçlü Savaşçı)

Fight (Dövüş)

Crocodile (Timsah)

Lion (Aslan)

Eagle (Kartal)

Canary (Kanarya)

Roadwarriror (Kara savaşçı)

İnfantry (Piyade)

Soldier (Asker)

Executionerexecuted (İdam Celladı)

Deathwarriror (Ölüm savaşçısı)

Lethalanimal (Öldürücü hayvan)

Ghostkiller (Öldürücü Hayalet)

Ghostpasha (Hayalet paşa)

Zombierotten (Çürümüş Zombi)

Thecrucial (Can Alıcı)

Icewizard (Buz Büyücüsü)

Electricwizard (Elektrik büyücüsü)

Wetwater (Islak su)

Hotfire (Sıcak ateş)

Icecold (Soğuk buz)

Thenightmare (Kabus)

Fourleafclover (4 yapraklı yonca)

Scaryghost (Korkunç hayalet)

Scary Nightmare (Korkunç Kabus)

Drybeansandrice (Kuru Fasulyeli Pilav)

HYMENALOS GENÇLİK VE EVLENDİRME TANRISI

ANDROGEO MİNOS’UN OĞLU

URANOS GÖK TANRIÇASI

HELİOS GÜNEŞ TANRISI

APOLLON GÜZEL SANATLAR TANRISI

ENYALİOS HARP TANRISI

ATE HATA VE GÜNAH TANRIÇASI

HYBRİS HAYASIZLIK TANRISI

SENTİNUS DUYGU TANRISI

EİLEİTHHYİA DOĞUMLARDA KADINLARA YARDIM EDEN TANRIÇA

FORNAKS FIRINLARIN TANRISI

ADONİS ERKEKLİK VE BEREKET TANRISI

HERA EVLİLİK TANRIÇASI

PHANTASO FANTEZİ TANRISI

KAİROS FIRSAT TANRISI

THYPHON FIRTINA TANRISI

NYKS GECE TANRIÇASI

HEBE GENÇLİK TANRIÇASI

KLOTHO HAYAT İPLİĞİNİ BÜKEN TANRIÇA

HERMAPHRODİTOS HEM ERKEK HEM DİŞİLİĞİ OLAN TANRISAL YARATIK

FURİNA HIRSIZLARIN TANRISI

METİS HİKMET VE TEDBİRLİLİK TANRIÇASI

MİNEMOSYNE BELLEK TANRIÇASI

HERMES BELAGAT TANRISI

CERES BEREKET TANRIÇASI

POROS BEREKET TANRISI

OKEANOS BÜTÜN IRMAKLARIN BABASI SAYILAN TANRI

KİRKE BÜYÜCÜ TANRIÇA

AMPHİTRİTE DENİZ DİBİ TANRIÇASI

THETİS DENİZ TANRIÇASI

POSEİDON DENİZ TANRISI

ARTEMİS İFFET TANRIÇASI

SENİUS İHTİYARLIK TANRISI

NEMESİS İNTİKAM TANRIÇASI

POİNE CEZA VE İNTİKAM TANRIÇASI

MOİRALAR KADER TANRIÇALARI

KRONOS KAİNATIN HAKİMİ

PİTHO KANDIRMA TANRIÇASI

THEMİS KANUN VE ADALET TANRIÇASI

FRAUDE HİLE TANRIÇASI

ASOPOS ıRMAK TANRISI

AİGİNA IRMAK TANRISININ KIZI

ALGOS IZDIRAP TANRISI

PENTHOS KEDER TANRISI

LİMOS AÇLIK TANRIÇASI

DİKE ADALET TANRIÇASI

SEMELE AHİRET TANRIÇASI

HESTİA AİLE FAZİLETLERİ TANRIÇASI

MOMOS ALAY VE HİCİV TANRIÇASI

ARTEMİS ANA TANRIÇA

ARİSTALOS ARICILIK TANRISI

EROS AŞK TANRISI

AFRODİT AŞK VE GÜZELLİK TANRIÇASI

ATALANTE AVCI KIZ

BENDİS AY TANRIÇASI

EİRENE BARIŞ TANRIÇASI

Yunan Mitolojisinden Nickler

Zeus : Mutlak Kudret Tanrısı

Hades : Yer Altındaki Ölüler Ülkesinin Tanrısı

Athena : Zeka Tanrıçası

Limos : Açlık Tanrıçası

Dike : Adalet Tanrıçası

Semele : Ahiret Tanrıçası

Hestia : Aile Faziletleri Tanrıçası

Momos : Alay ve Hiciv Tanrıçası

Artemis : Ana Tanrıça

Aristalos : Arıcılık Tanrısı

Eros : Aşk Tanrısı

Afrodit : Aşk ve Güzellik Tanrıçası

Atalante : Avcı Kız

Bendis : Ay Tanrıçası

Eirene : Barış Tanrıçası

Furina : Hırsızların Tanrısı

Metis : Hikmet ve Tedbirlilik Tanrıçası

Fraude : Hile Tanrıçası

Asopos : Irmak Tanrısı

Aigina : Irmak Tanrısının Kızı

Algos : Izdırap Tanrısı

Penthos : Keder Tanrısı

Artemis : İffet Tanrıçası

Senius : İhtiyarlık Tanrısı

Nemesis : İntikam Tanrıçası

Poine : Ceza ve İntikam Tanrıçası

Moiralar : Kader Tanrıçaları

Kronos : Kainatin Hakimi

Pitho : Kandırma Tanrıçası

Minemosyne : Bellek Tanrıçası

Hermes : Belagat Tanrısı

Ceres : Bereket Tanrıçası

Poros : Bereket Tanrısı

Okeanos : Bütün Irmakların Babası Sayılan Tanrı

Kirke : Büyücü Tanrıça

Amphitrite : Deniz Dibi Tanrıçası

Thetis : Deniz Tanrıçası

Poseidon : Deniz Tanrısı

Sentinus : Duygu Tanrısı

Eileithhyia : Doğumlarda Kadınlara Yardım Eden Tanrıça

Fornaks : Fırınların Tanrısı

Adonis : Erkeklik ve Bereket Tanrısı

Hera : Evlilik Tanrıçası

Phantaso . Fantezi Tanrısı

Kairos : Fırsat Tanrısı

Thyphon : Fırtına Tanrısı

Nyks : Gece Tanrıçası

Hebe : Gençlik Tanrıçası

Hymenalos : Gençlik Ve Evlendirme Tanrısı

Androgeo : Minos’un Oğlu

Uranos : Gök Tanrıçası

Helios : Güneş Tanrısı

Apollon : Güzel Sanatlar Tanrısı

Enyalios : Harp Tanrısı

Ate : Hata Ve Günah Tanrıçası

Hybris : Hayasızlık Tanrısı

Klotho : Hayat İpliğini Büken Tanrıça

Themis : Kanun ve Adalet Tanrıçası

Eresbos : Karanlık Tanrısı

Fons : Kaynaklar Tanrıçası

Pan : Kır Tanrısı

Vakana : Kırlarda Dinlenenleri Koruyan Tanrı

Phobos : Korku Tanrıçası

Herakles : Kuvvet Tanrısı

Orfe : Müzikçi Ozan

Risus : Neşe Tanrısı

Ros : Şebnem Tanrısı

Bia : Şiddet Tanrıçası

Rheme : Şöhret Tanrıçası

Fatum : Talih Tanrısı

Nektar : Tanrıları Ölümsüzleştiren İçkiler

Ambrosia : Tanrıları Ölümsüzleştiren Yiyecekler

Fors : Tesadüf Tanrısı

Thyke : Tesadüf Tanrıçası

Demeter : Toprak ve Tarım Tanrıçası

İkaros : Uçmayı Başaran İlk İnsan

Hypnos : Uyku Tanrısı

Eris : Nifak Tanrıçası

Feronia : Ormanları Koruyan Tanrıça

Ultio : İntikam Tanrıçası

Thanatos . Ölüm Tanrısı

Oinone : Pınar Perisi

Amykos : Poseidon’un Oğlu

Morpheus : Rüyalar Tanrısı

Boreas : Rüzgar Tanrısı

Alkyone : Rüzgar Tanrıçası

Eolo : Rüzgarların Bekçisi

Penelope : Sadakat Timsali

Hygieia : Sağlık Tanrıçası

Akslepios : Sağlık ve Hekimlik Tanrısı

Hephaistos : Sanayi Tanrısı

Ares : Savaş Tanrısı

Urania : Semavi Aşk Tanrıçası

Febris : Sıcaklık Tanrıçası

Fides : Sözünde Durma Tanrıçası

Perimelis : Sürülere Gözcülük Eden Periler

Eos : Şafak Tanrıçası

Dionysos : Şarap ve Coşku Tanrısı

Persephone . Yeraltı Tanrıçası

Elysion : Yeraltı Cenneti

Aiakos : Yeraltı Ülkesinde Ölüler Hakimi

Flora : Yeşeren Bitkiler Alemi Tanrıçası

Penia : Yoksulluk Tanrıçası

Daimon : Zeka ve İlahi Kuvvet Tanrısı

Ploutos : Zenginlik Tanrısı