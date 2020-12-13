Kocaeli'de izolasyon mesajına aldırış etmeyen şahıs, yurtta karantinaya alındı!2 aylık buzağıya cinsel saldırıya akılalmaz karar! Mala zarar gelmediği için cezasız kaldı!MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme: Son bir ayda 202 terörist etkisiz hale getirildiSokakta çıkan kavgaya bakmak isteyince, maganda kurşunuyla gözünden oldu!Milli Sporcu Bora Tarhan kimdir? Bora Tarhan kaç yaşında, nereli?ABD'de hastane otoparkı Kovid-19 servisine dönüştürüldüİsteği geri çevrildi! Özgü Namal, Exxen projesinden ayrıldıFenomen gelin adayı Hanife'nin göbek dekoltesine eleştiri!'Güzele bakmak sevaptır' dedi, hayatının hatasını yaptı! Mahkemeden emsal kararMSB duyurdu! Askerlik sevk tarihleri ertelendi!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. 'Güzele bakmak sevaptır' dedi, hayatının hatasını yaptı! Mahkemeden emsal karar

'Güzele bakmak sevaptır' dedi, hayatının hatasını yaptı! Mahkemeden emsal karar

İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla gezen 18 yaşındaki genç kıza sözlü tacizde bulunan 26 yaşındaki şahıs hakkında mahkeme emsal bir karar imza attı. Savcılık ‘Güzele bakmak sevaptır’ sözünü cinsel taciz sayarak şahıs hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

'Güzele bakmak sevaptır' dedi, hayatının hatasını yaptı! Mahkemeden emsal karar

İstanbul Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, E.B., eğlenmek için arkadaşlarıyla AVM'ye gitti. İçeride V.A.'nın kendisine baktığını fark eden genç kız 'Ne bakıyorsun?' diyerek tepki gösterdi. Genç adam ise 'Güzele bakmak sevaptır' şeklinde cevap verdi. Aldığı yanıt karşısında şok olan genç kız soluğu mahkemede aldı.

ÖZÜR DİLEDİ AMA FAYDA ETMEDİ

18 yaşındaki E.B., kendisine sözlü tacizde bulunan kişi hakkında şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada ifadesi alınan 26 yaşındaki V.A., genç kızdan özür dilediğini amacının taciz etmek olmadığını kaydetti.

EMSAL KARAR

Sabah'ın haberine göre Savcılık emsal bir dava açarak V.A.'nın genç kıza yönelik sarf ettiği 'Güzele bakmak sevaptır' sözüyle taciz suçunu işlediğini ileri sürdü. 'Cinsel Taciz' suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT