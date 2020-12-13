'Güzele bakmak sevaptır' dedi, hayatının hatasını yaptı! Mahkemeden emsal karar
İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla gezen 18 yaşındaki genç kıza sözlü tacizde bulunan 26 yaşındaki şahıs hakkında mahkeme emsal bir karar imza attı. Savcılık ‘Güzele bakmak sevaptır’ sözünü cinsel taciz sayarak şahıs hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
İstanbul Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, E.B., eğlenmek için arkadaşlarıyla AVM'ye gitti. İçeride V.A.'nın kendisine baktığını fark eden genç kız 'Ne bakıyorsun?' diyerek tepki gösterdi. Genç adam ise 'Güzele bakmak sevaptır' şeklinde cevap verdi. Aldığı yanıt karşısında şok olan genç kız soluğu mahkemede aldı.
ÖZÜR DİLEDİ AMA FAYDA ETMEDİ
18 yaşındaki E.B., kendisine sözlü tacizde bulunan kişi hakkında şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada ifadesi alınan 26 yaşındaki V.A., genç kızdan özür dilediğini amacının taciz etmek olmadığını kaydetti.
EMSAL KARAR
Sabah'ın haberine göre Savcılık emsal bir dava açarak V.A.'nın genç kıza yönelik sarf ettiği 'Güzele bakmak sevaptır' sözüyle taciz suçunu işlediğini ileri sürdü. 'Cinsel Taciz' suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.