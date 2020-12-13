'Güzele bakmak sevaptır' dedi, hayatının hatasını yaptı! Mahkemeden emsal karar

İstanbul Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, E.B., eğlenmek için arkadaşlarıyla AVM'ye gitti. İçeride V.A.'nın kendisine baktığını fark eden genç kız 'Ne bakıyorsun?' diyerek tepki gösterdi. Genç adam ise 'Güzele bakmak sevaptır' şeklinde cevap verdi. Aldığı yanıt karşısında şok olan genç kız soluğu mahkemede aldı.

ÖZÜR DİLEDİ AMA FAYDA ETMEDİ

18 yaşındaki E.B., kendisine sözlü tacizde bulunan kişi hakkında şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada ifadesi alınan 26 yaşındaki V.A., genç kızdan özür dilediğini amacının taciz etmek olmadığını kaydetti.

EMSAL KARAR

Sabah'ın haberine göre Savcılık emsal bir dava açarak V.A.'nın genç kıza yönelik sarf ettiği 'Güzele bakmak sevaptır' sözüyle taciz suçunu işlediğini ileri sürdü. 'Cinsel Taciz' suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.