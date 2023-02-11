Guzman Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guzman Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guzman Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guzman Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guzman Pereira 16 Mayıs 1991 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ricardo Guzmán Pereira Méndez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guzman Pereira Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Guzman Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Guzman Pereira'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guzman Pereira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guzman_pereira8/

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Guzman Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Guzman Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Guzman Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guzman Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Wanderers

15 Temmuz 2014 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2016 yılında Peñarol

30 Haziran 2018 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2018 yılında Peñarol

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

9 Ekim 2020 yılında Wanderers

24 Ocak 2022 yılında Agropecuario

Guzman Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guzman Pereira şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Guzman Pereira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Montevideo Wanderers (-2010)

Uruguay takımında 15 numaralı formasıyla 14 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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