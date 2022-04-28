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  3. GZT Giresunspor 2 – 0 Adana Demirspor | Maç sonucu

GZT Giresunspor 2 – 0 Adana Demirspor | Maç sonucu

Süper Lig'in 35. haftasında Giresunspor sahasında Adana Demirspor'u 2-0 yendi ve Altay bitime 3 hafta kala küme düştü.

GZT Giresunspor 2 – 0 Adana Demirspor | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında GZT Giresunspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. GZT Giresunspor, bu galibiyetle puanını 43'e çıkartarak ligde kalmayı garantiledi.

48. dakikada Diabate sol kanattan yaptığı ortada, boş pozisyonda bulunan Sergio kafa ile vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

54. dakikada Rassoul'un ortasında Giresunspor defansı, topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutu az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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