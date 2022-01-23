Gzt Giresunspor – Aytemiz Alanyaspor maçı canlı izle | Gzt Giresunspor – Aytemiz Alanyaspor maçı Bein Sports 3 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Gzt Giresunspor – Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizler de maçı izlemek isteyenler için Gzt Giresunspor – Aytemiz Alanyaspor maçı canlı izle | Gzt Giresunspor – Aytemiz Alanyaspor maçı Bein Sports 3 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

GZT GİRESUNSPOR – AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig: Giresunspor – Aytemiz Alanyaspor maçı 23 Ocak 2022 Pazar günü Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başladı. Maçı hakem Sarper Mert Güzenge yönetiyor. Güzenge'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Karabalcık yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Davut Dakul Çelik görev alıyor.

GZT GİRESUNSPOR – AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

HATAYSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS 3 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig: Hatayspor – Çaykur Rizespor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilir.

Bein Sports 3, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GZT GİRESUNSPOR – AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI BEİN SPORTS 3 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ