Haber Global sunucu Osman Girgin, koronavirüse yakalandı

Koronavirüs salgını sürerken vaka sayıları da artmaya devam ediyor. Haber Global'in başarılı haber programı sunucusu Osman Girgin de salgına yakalandı. Twitter hesabından açıklama yapan Girgin, Azerbaycan'da salgına yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıkladı.

Girgin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," Görünmez bela Kovid-19 bana Azerbaycan’da “merhaba” dedi. Sonunda tanıştık kendisiyle. Ateş, öksürük, halsizlik ve boğaz ağrısından sonra, gün itibariyle daha iyiyim. Bakü’deki pandemi hastenesinde tedavim başladı. Daha iyi olacağım. Mesajına cevap veremediğim tüm dostlara selam. " ifadelerini kullandı.

Görünmez bela Kovid-19 bana Azerbaycan’da “merhaba” dedi.

Sonunda tanıştık kendisiyle. Ateş, öksürük, halsizlik ve boğaz ağrısından sonra, gün itibariyle daha iyiyim. Bakü’deki pandemi hastenesinde tedavim başladı. Daha iyi olacağım. Mesajına cevap veremediğim tüm dostlara selam — Osman Girgin (@osman_girgin) October 19, 2020

OSMAN GİRGİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1987'de İzmir Bergama'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bergama'da tamamladıktan sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü'ne girdi.

2010 yılında üniversite eğitimi sürerken mesleğe de ilk adımını attı. Star Gazetesi ve DHA İzmir Bürosunda muhabirlik yaptıktan sonra Ankara'nın yolunu tuttu. 2012'de CNN Türk Ankara Bürosunda stajyer/muhabir olarak ilk TV deneyimini yaşadı. "Ankara Günlüğü" programında muhabir/prodüktör olarak görev aldı. 2013'te Fox TV Ankara Bürosunda yarı zamanlı muhabirlik yaptı.

2014'te İstanbul'a, Habertürk TV'ye transfer oldu. Muhabir olarak görev yaptığı 4,5 yıl boyunca siyasetten, savaşa çok sayıda haberi/olayı takip etti. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık muhabirliği yaptı. Türkiye'nin yakın tarihini anlatan çok sayıda haber dosyası, program ve belgesel hazırladı.

2015'te Ela Sezen ile birlikte, ıslah çalışması yapıldığı söylenen Kadıköy Kurbağalıdere'deki pisliğin İBB ve Ulaştırma Bakanlığı'nın araçlarıyla marmara denizine döküldüğünü ortaya çıkardı.

"Kurbağalıdere'nin çamuru Marmara'ya" isimli bu haberle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin başarı ödülüne layık görüldü.

Ayn el Arab'daki (Kobani) DEAŞ-YPG çatışmalarını ve sonrasında yaşanan 6-8 Ekim "Kobani olaylarları"nı yerinde takip etti. Tel Abyad çatışmaları, Cezire ve Kobani YPG kantonlarının birleşmesini ve ardından gelen göç hareketine bizzat tanıklık etti.

2015'te Irak ve Suriye'deki PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik hava harekatlarını yerinde izledi. Operasyonlar devam ederken Adana İncirlik Üssü'ne giren ilk TV muhabiriydi. KC-135R Tanker uçağında operasyona bizzat tanıklık etti. Hava harekatı esnasında jetlere yapılan yakıt ikmalini ilk kez görüntüledi.

TSK tarafından Rus uçağının düşürülmesinden kısa süre sonra 3. Ana Jet Üssü'ne giren ilk TV muhabiriydi. HİK (Havadan İhbar Kontrol) uçağının operasyonlarını ilk kez görüntüledi. Bu iki tanıklığı "İncirlik'te Bir Gün" ve "Havadaki Karargah" ismiyle programlaştırdı.

2016 Fırat Kalkanı ve 2018 Zeytin Dalı Harekatlarında sınır hattında görevliydi. Zeytin Dalı harekatı başladığında canlı yayında olan tek TV muhabiriydi. Harekatın başladığını duyuran canlı yayının bombardıman görüntüleri uluslararası ajanslar tarafından dünyaya servis edildi. Zeytin Dalı harekatındaki izlenimlerini, diplomasi masasının saat saat sahaya yansımalarını "Afrin Hilal Harekatı" adıyla belgeselleştirdi.

Ortadoğu ve yakın Türkiye tarihi özel ilgi ve çalışma alanlarıdır. Bu ilgisini, Cumhurbaşkanlığı seçimleri tarihini anlatan "Çankaya Yolu", FETÖ'nün devlette kadrolaşmasını anlatan "Sızıntı" çalışmaları ile belgeselleştirdi. Halen üzerine çalıştığı belgesel projeleri bulunmaktadır.

2018 Mayıs ayında Haber Global TV'ye transfer oldu. Kuruluş sürecinde yer aldığı Haber Global'de hafta içi muhtelif kuşaklarda haber bültenlerini sundu. Mesele adlı tartışma programının moderatörlüğünü üstlendi. Şimdi ise hafta sonu haber bültenlerini sunuyor.