Habermetre verilerini açıkladı! İşte 2020'de en çok haber olan ünlü isimler

Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini taraması sonucu 2020 yılında en çok haber konusu olan ünlü isimleri açıkladı.2020'in en fazla konuşulan ve gündeme gelen isimleri listenin başında ise özel hayatıyla olay yaratan Hadise ve yaptığı her projeyle konuşulan Acun Ilıcalı yer aldı.

ZİRVEYE HADİSE OTURDU

Habermetre'de yer alan verilere göre; 97 bin 748 haberle yeni çıkardığı şarkı ve oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündeme konu olan Hadise zirveye oturdu. 1 Ocak yayın hayatına başlayacak olan platform Exxen ile ve kendi kanalı TV8'de yaptığı işlerle adından söz ettiren Acun Ilıcalı, 64 bin 698 haberle bu yıl en çok haber konusu olan ikinci kişi oldu.

OKUNMA SAYISIYLA HADİSE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Haber oranında listenin ikinci sırasında yer alan ünlü isim medya patronu Acun Ilıcalı, okunma sayısıyla Hadise'yi solladı. Hadise'nin haberleri toplamda 236.769.827 defa okunurken, özel hayatı ve işleriyle gündemden düşmeyen Ilıcalı 281.568.287 okunma sayısına zirvenin sahibi oldu.

CEM YILMAZ VE MÜGE ANLI LİSTEYE İSMİNİ YAZDIRDI

Türkiye'nin en büyük dijital haber sayacında yer alan rapora göre, Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişkiyle Cem Yılmaz, 52 bin 598 habere konu edildi. Yılmaz'ı 47 bin 988 haberle yıllardır ATV ekranlarında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" adlı program sunan Müge Anlı takip etti.

ÜNLÜ ŞARKICI DEMET AKALIN İSE 47 BİN HABERE KONU OLDU

Her söylediği ve yazdığı ile hem sosyal medyada hem de magazin sayfalarında gündem olan Demet Akalın, 47 bin 098 haberle listenin 5. sırasında yer aldı.