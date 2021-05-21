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Habertürk Ankara Temsilcisi Sibel Erdem kimdir, nereli, kaç yaşında?

Habertürk Ankara Temsilcisi Sibel Erdem kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları Sibel Erdem'in ekranlarda görülmesiyle araştırılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Habertürk Ankara Temsilcisi Sibel Erdem kimdir, nereli, kaç yaşında?

Habertürk Ankara Temsilcisi Sibel Erdem kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu ile internet mecrasında çokça bakılıyor. Konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

HABERTÜRK ANKARA TEMSİLCİSİ SİBEL ERDEM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 

47 yaşında olan Gazeteci Sibel Demirci Erdem 1974 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi’nin İletişim Fakültesi’nde tamamladı. Gazetecilik kariyerine 1997’de adım atan Erdem, 2011 yılında Al Jazeera Türk’te muhabirlik yaptı.

Habertürk Ankara Temsilcisi Sibel Erdem kimdir, nereli, kaç yaşında?

2015’in temmuz ayında Ciner Yayın Holding bünyesindeki Habertürk TV kadrosuna katıldı ve burada muhabir olarak çalıştı. Daha sonra aynı yayın grubuna bağlı Show TV kanalının Ankara Temsilciliği görevine atandı.

Bülent Aydemir’in istifasından sonra Habertürk ve Show TV Ankara temsilcilikleri birleştirildi. Sibel Demirci Erdem Show TV’deki görevine devam ederken Bülent Aydemir’in koltuğuna da oturdu.

Bölge Gündem (OG)
Video ve Yerel Haberler Editörü
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