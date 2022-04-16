Habertürk TV'de cumartesi ve pazar günleri 4 saat boyunca ekrana gelen Burası Haftasonu programının sunucusu Oylum Talu, 16 Nisan 2022 Cumartesi gününde programı sunmadı. Bunun üzerine Talu'nun ekranda olmaması vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Habertürk Burası Haftasonu Oylum Talu neden yok, nerede 16 Nisan 2022 Cumartesi ?

HABERTÜRK BURASI HAFTASONU OYLUM TALU NEDEN YOK, NEREDE 16 NİSAN 2022 CUMARTESİ ?

Habertürk TV'nin sevilen programı Burası Haftasonu'nun sunucusu Oylum Talu bugün programı sunmadı. Talu'nun yerine Oya Çebi programı sundu. Oylum Talu, geçtiğimiz hafta Hatay'dan yayın gerçekleştirmişti. Talu'nun izinde olduğu için programı katılmadığı düşünülüyor.

Öte yandan Oya Çebi, Talu'nun durumu hakkında bir bilgilendirmede bulunmadı.

OYLUM TALU KİMDİR?

Kimya Mühendisi ve Aliağa Rafinerisi’nin İşletme Müdürü olan bir baba ve Coğrafya Öğretmeni bir annenin kızı olarak 1976 Yılında İzmir’de doğdu.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümünde okuduktan sonra, akademik kariyerine Kadir Has Üniversitesi’nde devam etmiştir. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Habertürk’te Cumartesi-Pazar sabahları yayınlanan “Burası Hafta sonu” ve “Bir Yaz Gecesi Rüyası” programlarını sundu. “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında Hülya Avşar’ın yerine bir dönem geçici jüri üyeliği yaptı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Sinema Televizyon Bölüm Başkanı olan Oylum Talu, MSM’de televizyon, röportaj ve söyleşiler dersi ile T-MBA kapsamında Doğa Koleji’nde haftada altı saat öğrencilerle bir araya gelerek İnsan Kaynakları dersi veriyor.

Başarılı haber spikerliği ve televizyon sunuculuğunun yanında, “Televizyon Yıldızları Ödül Töreni”, “Sinpaş GYO Antepia” lansman gecesi, “Nokia Lumia 920 ve 820” lansmanı, “BP Türkiye 100’üncü Yıl” Kutlaması, AVEA Lansmanı gibi birçok organizasyonda da sunucu olarak görev almıştır.

En son TV8 ekranlarında hafta içi her gün “Anlatacaklarım Var” isimli programla seyircilerinin karşısında olan Talu, 1 Aralık 2014 itibariyle TV360 ekranlarında Hafta içi Her Gün saat 18:00'de, Türkiye’de ve Dünya'da neler olduğunu değerlendirip, renkli, keyifli ve çarpıcı konu ve konuklarıyla "Oylum Talu ile İyi Akşamlar" programıyla habercilik kariyerine yeni kanalında devam etti.

Sunucu aynı zamanda birçok lansman, kongre ve özel organizasyonlarda Türkçe ve İngilizce moderatörlük (MC) yapmaktadır.